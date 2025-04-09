大震撼！傳彰化藍營政二代將接民眾黨主委　國民黨部說話了

▲民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今日卸任。（圖／翻攝自民眾黨彰化縣黨部）

記者唐詠絮／彰化報導

震撼！台灣民眾黨避免想選2026縣市議員的人兼任主委，恐將多數資源都灌給自己，因此決定由中央指派地方黨部主委，且必須於今年5月更換完成，台中市議員江和樹及新北市議員陳世軒已經完成交接，今(9日)彰化縣議員張雪如也卸任彰化縣黨部主委，傳出由前立委陳杰姪子、前彰化市長溫國銘兒子溫宗諭接任。

▲溫宗諭曾披藍袍投入立委選舉。（圖／ETtoday資料照）

張雪如今天未接電話，但她昨夜在民眾黨彰化縣黨部po文，指今天將公布新主委，感謝大家三年來的陪伴，期盼大家繼續支持新主委，在我們民眾黨最艱難的時候，新任主委勇敢願意跳出來承擔，這是我們最大的感謝，也請各位繼續支持新的主委」。

▲外傳民眾黨彰化縣黨部新主委由中國民國總工會秘書長溫宗諭接任。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溫宗諭現任中華民國總工會秘書長，是國民黨員、青年軍、曾於2003年出馬爭取國民黨提名參選彰化二選區立委，當年掛起與郭台銘同框的形象看板及宣傳布條，後來在登記截止日前宣布不參加初選，引發選民熱議。

溫宗諭今天被傳出將接任擔任民眾黨部主委，胞姊縣議員溫芝樺也被媒體追著問到此事，她表示自己也很震驚，但還是盡本分把服務工作做好，而國民黨彰化縣黨部也表示尚未收到温宗諭的退黨申請書，另外接任一事也尚未得到温宗諭本人證實。

▲外傳民眾黨彰化縣黨部新主委由中國民國總工會秘書長溫宗諭接任。（圖／記者唐詠絮翻攝）