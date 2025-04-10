移工變車手半夜站ATM前　3卡領錢太詭異...慘被彰化鷹眼警逮捕

▲逃逸移工變身車手站ATM前領錢遭警識破逮捕。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名從越南到彰化工作的阮姓移工，去年逃離原雇主，租屋在鹿港，為了賺錢淪為詐騙集團當提款車手，日前凌晨交通隊在轄區執行勤務時，發現阮男站在某銀行提款機前來回徘徊、形跡鬼祟，當場被員警識破逮個正著，從他身上找到3張提款卡及剛領出的現金45,000元，警詢後依違反入出國及移民法、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

鹿港警方表示、日前鹿港分局交通分隊小隊長施義宏及警員曾通凱，凌晨1時30分巡邏勤務時，巡經民權路附近，發現1名男子形跡可疑正在某金融機構自動提款機前徘徊，男子見到員警便立即拔腿就跑，此舉讓員警更加肯定有異，因此便立即尾隨將其攔下盤查。

▲鹿港警分局交通分隊分隊長林群皓說明。（圖／警方提供）

員警從其身上查獲其他人的3張提款卡及現金、提款明細與手機等物，但阮姓外籍移工依舊不願表明身分，將他帶回警局進一步調查，發現阮男是失聯11個月移工，阮男坦承是受到不明人士交付金融卡，並依照指示到ATM提款便可獲利獎金。

分局長黃世德呼籲，詐騙集團常以「輕鬆賺取高額報酬」、「被抓不會有事」等話術誘騙民眾擔任車手，但實際上，一旦涉案，不僅面臨刑責，還可能留下前科，得不償失。民眾應提高警覺，切勿因貪圖小利而成為犯罪工具。

同時也提醒，外籍移工在台工作應遵守法令，若有困難可向相關單位求助，切勿因一時經濟壓力鋌而走險，否則不僅失去工作資格，還可能面臨遣返及司法追究。