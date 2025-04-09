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柯文哲抗告遭駁回　民眾黨批高院「濫權濫押」：黨同伐異、清算政敵

▲▼柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院，準備進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見至今，律師團日前針對延長羈押提抗告，並提出新證據，表示「橘子」許芷瑜當初有買來回機票，沒有想潛逃等；但高院今（9日）晚間駁回柯、沈慶京、應曉薇抗告。對此，民眾黨發表聲明，這是赤裸裸司法雙標、濫權濫押，僅憑一句「犯罪嫌疑重大」就繼續關押柯，是黨同伐異、清算政敵。

針對高院駁回柯文哲延長羈押的抗告，民眾黨9日晚間發表聲明表示，台灣司法縱放綠色權貴逍遙法外，該押的落跑了、不會跑的卻押好押滿，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押！

民眾黨指出，民眾黨及柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡之可能，且檢察官起訴書所列證人均在偵查時多次具結作證，也無勾串可能；至於台北地檢署檢察官以許芷瑜作為繼續羈押之理由更是牽強，民眾黨再次強調，本案起訴書中根本未涉及許芷瑜的犯罪事實，且辯護人早已清楚證明許芷瑜買來回機票回國看牙醫，與柯文哲毫無關係。

民眾黨提到，然而從高院新聞稿中，駁回抗告理由模糊不清、忽略事實，如今僅憑一句犯罪嫌疑重大，繼續關押柯文哲，這是黨同伐異、清算政敵，嚴重侵害司法人權。

民眾黨強調，對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，司法單位束手無策，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線，民眾黨誓言守護柯文哲，守著民主、法治的底線，透過審判還以清白。

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