夫5次酒駕被判刑　妻提離婚被罵「違反公序良俗」

記者黃翊婷／綜合報導

一名妻子控訴，丈夫婚後時常酗酒，有5次酒駕遭判刑的紀錄，還會家暴，如今夫妻倆已經分居9年，因而決定向法院訴請離婚。雖然丈夫矢口否認家暴，但並未獲得彰化地院法官採信，日前仍裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。

▲妻子控訴丈夫家暴，還長期酗酒、多次酒駕被抓。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

妻子在判決書中主張，她和丈夫結婚超過30年，丈夫婚後時常酗酒，有5次酒駕遭判刑的紀錄，還會在酒後對她及子女施暴，後來丈夫獨自搬離北部的住所，自己跑到中部居住，考量到夫妻倆已經分居9年，子女如今也都成年了，她這才決定向法院訴請離婚。

面對妻子的控訴，丈夫堅稱自己沒有家暴，與妻子相處和樂融融，他長年為家庭付出，如今生病臥床，妻子卻在這個時候提出離婚訴訟，顯然有違公序良俗。

但彰化地院法官認為，妻子主張丈夫長期酗酒、家暴，導致夫妻感情疏離，這部分有過去的法院判決、子女出庭證實等證據，應當屬實。

法官表示，在這起案件中，妻子對丈夫感情盡失，夫妻生活早已有名無實，兩人的婚姻不論是在客觀上或主觀上都出現重大破綻，確實有難以維持之重大事由，加上丈夫長期酗酒有可歸責之處，最終裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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