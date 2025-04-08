38歲知名「遊戲實況主」尿毒症過世　陸網哀嘆：我的青春走好

▲「牛蛙」生前照片。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一知名遊戲實況主「DOTA牛蛙」7日因高血壓，導致尿毒症去世，享年38歲。他生前曾表示，「我這樣胖體質的人，得尿毒症真的太殘忍了。」「牛蛙」的家人透過社群帳號，向粉絲網友們告知此消息，令不少網友感到惋惜，「哇…我的青春，一路走好。」

綜合陸媒報導，「牛蛙」的社群帳號顯示，他經歷過5年透析，並將一切記錄在帳號上。他直呼過，這一切都令自己感到疲憊，「很難受，呼吸困難，太累了。」

他還曾惋惜，方大同離世，「他比我大一歲，可惜了。」有網友指出，牛蛙離世消息發布前兩小時，該帳號還有更新影片，「蛙導離世當天還曾發文，『感覺這條命要交代了』。」

▲不少人表示，學生時期都看過，「牛蛙」的遊戲解說影片。（圖／翻攝自微博，上同）

他的弟弟在帳號發文表示，哥哥已經離開了人世，「哥哥沒了，願天堂沒有病痛，謝謝大家對哥哥的喜愛。」

公開資料顯示，「牛蛙」是遊戲DOTA中的知名玩家，從事DOTA 14年，參加過戰隊ghost chn AoL，因非常擅長使用地卜師，被稱作「狗頭神教教主」。「牛蛙」的嗓音磁性有辨識度，解說DOTA的影片深受玩家喜愛。他堅持邊打邊錄的解說方式，只為了讓觀眾能更理解自己的操作。

相關消息引起網友感慨，「看到牛蛙突然離去的消息，真是愕然，是這個人的離去，也是我們青春的離去」、「曾經DOTA地卜師大神，玩DOTA的人應該聽過他，這麼年輕」、「我大學的時候最愛看他的地卜師了，雖然我至今還不會」、「蛙導死了，記得之前刷到過得病了，沒想到再刷到就去世了」、「當時上高中也玩地卜師，跟著牛蛙視頻學，沒想到突然走了」。