民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

▲民眾黨今公布新一波地方黨部主委名單。（資料照／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨中央委員會今（9日）通過新任地方黨部主委名單，台北市黨部主委由黨秘書長周榆修代理、苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任，基隆市黨部主委由黨代表楊恕人出任、彰化縣黨部由彰化縣總工會秘書長溫宗諭接任、雲林縣黨部主委由前雲林縣議員林淑芬接任。

針對今日中央委員會通過地方黨部新任主委名單，吳怡萱表示，感謝所有卸任主委在地方的努力與奉獻，她說明，地方黨部的人選必須熟悉黨務、了解基層、具備整合能力，才能肩負起2026年整體布局的重責大任。

吳怡萱說，以台北市為例，經過與四位市議員溝通後，暫由黨秘書長周榆修代理。周榆修曾任北市社會局長、柯市府市政顧問，對地方生態嫻熟，亦與議員及基層保持良好互動；至於外界擔心秘書長時間是否會分配不暇，吳怡萱說明黨中央能夠跟地方站在第一線，絕對義不容辭。

另外，苗栗黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任。吳怡萱指出，賴香伶過去擔任立委期間的責任區就是桃竹苗，對苗栗的地方經營具備深厚基礎與實績，此次延攬她出任主委，就是要延續她過去的深耕，擴大苗栗的在地影響力。

吳怡萱補充，黃國昌主席強調，希望2026在各地方都能成立黨團，民眾黨各地所提出的候選人，都希望是給人民最好的選擇。