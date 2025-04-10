張惇涵稱中小企預算遭刪凍4.05億！他嗆下台「造謠死不認錯」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張惇涵稱中小企預算遭刪凍4.05億！黃揚明嗆下台「造謠死不認錯」

▲▼總統賴清德邀請五院院長入府會商國政，總統府副秘書長張惇涵於會後轉述記者會上說明會議內容。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對美國對台灣祭出32%對等關稅，總統府副秘書長張惇涵9日批評，有在野黨稱今年被砍的預算剛好可幫助產業，但這是倒果為因，並指扶植中小企業的預算或赴國外旅費遭刪減、凍結。對此，媒體人黃揚明痛批，張惇涵明明上節目就是造謠，還敢發聲明說自己多正確，「真是沒下限」，應該下台。

美國對台祭出32％關稅，藍白在野黨建議，今年刪掉的預算可以用來幫忙受衝擊產業，而總統府副秘書長張惇涵9日列出遭凍刪的預算直言，國外旅費統刪15%至60%，請問現在如果要去美國談判，那怎麼辦？而當初提案的國民黨立委陳玉珍隨即駁斥，兩提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，根本連表決都沒有！這幾筆預算還有五十幾億元以上可以使用。

針對陳玉珍說法，張惇涵9日晚間補充表示，陳玉珍自證了她確實提案刪除這兩筆預算，試圖用「刪除未遂」來掩飾，但遺憾的是，結果仍是難逃「通刪」，光是經濟部中小企業署的預算，因為通案表決的結果，整體被刪除加被凍結的預算數，超過4.05億元。

對此，黃揚明則在臉書連發2篇文，痛批張惇涵還「死不認錯」，明明上節目就是造謠，還敢發聲明說自己多正確，「國難當前，總統府副秘書長公然上節目造謠攻擊在野黨，該下台。」

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