新光三越氣爆傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

記者游瓊華／台中報導

新光三越氣爆至今將近２個月，今天傳出台中地檢署發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，且偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器也遭拆除。台中市消防局長孫福佑表示，「民眾家的瓦斯欣中會幫你們關嗎？不會吧！你們家的瓦斯總開關要自己關。」

▲新光三越氣爆案至今近2個月，現傳出樓層的瓦斯總開關根本未關閉，且偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器也遭拆除。（圖／記者游瓊華攝）



新光三越則強調，由於事關責任歸屬，目前仍然在檢方進行當中，暫時無法另外提出回應。

▲台中市消防局長孫福佑表示，目前並無新事證，對於瓦斯總開關未關一事，孫福佑表示，欣中已經按流程拆表、填充完畢。（圖／記者游瓊華攝）

對於有媒體報導，天然氣總開關未關閉說法，孫福佑表示，按照邏輯，欣中瓦斯拆表後填充瓦斯管，之後作業就結束了，還反問媒體，「你們家的瓦斯，欣中會幫你關嗎？不會吧！你們家的瓦斯總開關是要自己關。」

孫福佑強調，相關事證皆已列於調查鑑定書，並無外界謠傳新事證，且目前還在刑事偵查中，由地檢署偵辦，為避免違反偵查不公開，不宜說明相關調查內容。

消防局補充說明，新光三越氣爆事件已於2月14日開立行政處分書，依違反消防法第13條第3項規定，未於施工3天前完成施工中防護計畫提報規定，依消防法第40條第1項規定，處場所管理權人最高30萬元罰鍰。

另外火警受信總機12樓探測器，包含瓦斯漏氣檢知器訊號因施工被屏蔽，造成迴路異常、自動灑水設備12樓末端查驗閥壓力不足，均違反消防法第6條第1項消防安全設備設置、維護規定，依消防法第37條第1項規定，處場所管理權人最高30萬元罰鍰。