「剴剴案」保母姊妹又涉施虐2童　姊姊只認妨害自由妹妹不認罪

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳被依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，目前均在押，2人涉對另2位嬰幼兒施暴、再被起訴傷害等罪嫌，台北地院今（9日）首度開庭，劉彩萱僅承認對其中1童妨害自由、其餘均否認，劉若琳完全不認罪。

▲涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱（如圖），與妹妹劉若琳涉另對2嬰幼兒施暴被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

今上午開庭為審查庭初步調查認罪與否等程序，劉彩萱依律師建議，答稱是否認罪「如今日書狀所載」，不想說出來給旁聽者聽，法官直接念出她承認對蔡姓男嬰涉嫌妨害自由，但否認其餘凌虐、傷害等內容，與她確認無誤，劉若琳表示對於蔡童與同案潘姓男童遭虐案情「我否認犯罪」。

法官訊問2人有無調解、賠償的意願與能力、是否需要法院排定調解，姊妹倆都稱還需跟律師討論、或請律師與家人商談，法官諭知本案將移交一般審理庭重新分案，庭訊不到10分鐘就結束，姊妹倆還押。

▲涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉若琳（如圖），與姊姊劉彩萱涉另對2嬰幼兒施暴被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

本案檢方起訴指稱，劉氏姊妹前年（2023年）4月間，以每月2萬8500元酬勞受託照顧潘姓夫妻當時約6個月大的兒子，接著又接受兒童福利聯盟轉介，以每天1000元費用照顧1位出生尚未滿月的蔡姓男嬰。

但劉氏姊妹涉聯手對男嬰彈鼻子、臉頰，甚至將男嬰手腳綁在餐桌椅子上、放任其他幼童將奶嘴掛繩勒住男嬰脖子，更錄影拍照男嬰嚎啕大哭的畫面取樂，笑稱「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」，「不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好地坐穩了」。

此外，劉氏姊妹涉逼迫潘童1腳站在椅子上、另1腳蹲站地上做弓箭步，潘童重心不穩、嚇得尖叫大哭、嘶吼喘氣，姊妹倆視若無睹，也不仔細為男童換尿布，男童臀部紅腫、起水泡甚至潰爛，就診拿藥時，醫師提醒姊妹倆要注意，2人卻無動於衷。

同年8月間，劉彩萱受兒福聯盟轉介照顧當時1歲的剴剴，涉與妹妹劉若琳聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，同年12月24日在家斷氣、送醫不治。

醫護人員通報警方揭發劉氏姊妹冷血惡行，台北地檢署去年（2024年）4月起訴2人涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪，批2人犯行「令人髮指、人神共憤」，並於偵辦期間查出本案犯行，今年（2025年）1月起訴姊妹倆涉犯妨害自由、凌虐與傷害等罪嫌。

北院審理剴剴案歷次開庭，常有憤怒的婆婆媽媽在法院外舉布條，痛罵劉氏姊妹「虐童人魔罪大惡極」、「下地獄」等語，上月（3月）19日開庭時，場外更有近1千人齊聚，怒吼「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」等口號，幾乎不停地喊了2個小時。

北院訂於本月（4月）21日上午選任素人國民法官並宣誓就任，隔天上午起參與審理剴剴案，排定密集審理13個工作天，預定下月（5月）13日宣判。