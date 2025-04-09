談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德請張忠謀出馬

▲國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普對台祭32%高關稅，將於台灣時間9日中午12時1分上路。國民黨立法院黨團總召傅崑萁今（9日）受訪時指出，呼籲總統賴清德，對於邀請台積電創辦人張忠謀擔任台美關稅談判團重要成員之一，背水一戰來拯救台灣的產業。

因應美國總統川普對等關稅，總統賴清德指示赴美談判，由行政院副院長鄭麗君領軍。傅崐萁說，由鄭麗君代表領軍國民黨樂觀其成，相信鄭麗君有非常良善的溝通能力，希望這次的談判能夠盡快有結果，因為現在產業界到底要繳多少額外的關稅？還莫衷一是，政府部門到現在也沒有正式的來公告說明，而現在，包括海運的部分，都已接到美方通知要求我方船不要靠港，這些貨物他們沒有辦法提取，也有些台灣要到美國的產品，被告知60天內美國沒有辦法讓他入關，甚至有些工廠備好的料，也傳出訂單可能會被撤銷，讓國內的廠商蒙受巨大的損失。

傅崐萁提到，希望我國政府能夠注意到，停滯性的通膨可能馬上要到來，所以政府應該要抑制這些物價，尤其現在台鐵要漲票價，而且漲幅高達30%左右，這可能會讓通勤族增加了很嚴重的負擔，呼籲政府三思現在是不是要漲價的時刻，後續立法院院也會來做決議，希望行政院能夠暫緩這些漲價的措施。

傅崐萁也說到，呼籲這次台積電以及聯電要到美國的投資，第一個要經過他們董事會的同意，第二個要經過股東大會的同意，是否對他們公司的發展有利，第三個最重要的要經過行政院的同意，必須要政府同意以後，才能夠到美國去投資，還有更重要的是國安的問題，對於世界最先進晶片的製程，是否能夠到美國，也必須經過國安單位的審查，「我們對台積電或者是聯電到美國的投資，我們並不反對，但是此時此刻必須程序完備」。

傅崐萁呼籲賴清德，這次是不是可以邀請張忠謀為這一次我方赴美談判的代表團的重要成員之一，過去張忠謀曾經代表台灣參加重要的經貿會議，後續也都有非常豐碩的成果，面對這次台灣面臨經貿迫切的危機，再次呼籲，是不是再敦請張忠謀為這次我方談判團的代表成員之一。