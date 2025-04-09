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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評賴政府因應關稅一塌糊塗　沈富雄提1解方：川普比較聽得下去

▲▼總統賴清德在清明連假的最後一天，釋出向國人談話的8分鐘影片，很明顯一臉倦容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普日前對台灣祭出32％關稅，總統賴清德則拋出5大策略回應，也指示由行政院副院長鄭麗君領軍赴美談判。對此，前立委沈富雄8日表示，這次政府表現一塌糊塗，第一「反應的速度比別人慢」、第二「談判派出的人分量不夠」、第三「台灣授權不夠」。他建議，台灣該跟川普講「即將到期的美國國庫券完全捐出」，和他國形成發展北美共同基金，川普比較聽得下去，因為這是從根去救美國的病。

沈富雄於節目《少康戰情室》表示，民進黨已經沒有把國會的運作，當作未來三年的主流，現在是敷衍、拖棚，民進黨的戲還是主要放在大罷免身上。

沈富雄認為，這一次關稅問題，其實政府真的完全一塌糊塗，第一「反應的速度比別人慢」，比加拿大、墨西哥、日本都慢得多。第二「談判派出的人分量不夠」，是誰去？是誰談？這個層級不夠。

沈富雄提到，第三「台灣授權不夠」，如果照賴總統講得要從零談起、排除障礙，講這些東西，川普的幕僚也有講過，這個談判過程中不會這麼簡單，因為川普心意已定，不會改變，但也有說一個例外，就是如果各國元首能講非常美妙的東西，也許川普會參考。

沈富雄強調，現在台灣有什麼東西可以提出來給川普聽完稱讚的？自己認為有一個東西，台灣應該跟川普講「即將到期的，手中美國的國庫券完全捐出」，然後請日本、韓國，或者美國也參一份，大家共同形成一個發展北美的共同基金。

沈富雄說，這個錢非常多，就留在美國，開發密西西比河兩岸、開發墨西哥沿岸，把美國這幾十年失去的產業，通通救回來，讓大家有就業機會，川普比較聽得下去，因為這是從根去救美國的病。

但主持人趙少康則回應，不過台灣的外匯存底，幾乎都買了美國的公債，差不多買了5千多億，先問問中央銀行願不願意放棄。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

▲▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

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