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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康喊停止對美投資、爭取中國市場　綠委：要陪中國被課104%？

▲趙少康、郝龍斌出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普日前宣布全球對等關稅政策，台灣被課徵32%關稅。中廣董事長趙少康呼籲，就是在關稅問題釐清之前，下令停止台灣對美國的一切投資，並爭取中國市場、開放陸客。民進黨團幹事長吳思瑤今（9日）受訪時表示，川普關稅政策引爆衝擊是全球性的，各國政府都在努力因應，唯獨國民黨在關鍵時刻依舊選擇擁抱中國、把台灣綁進中國，中國現在被美國課徵104%稅率，台灣要跟中國站在一起嗎？3歲小孩都能清楚分辨是非對錯。

對於趙少康呼籲停止對美投資、爭取中國市場？吳思瑤表示，國民黨再一次選錯邊，沒有跟國際局勢、多數民主同盟國家站在同一邊，更站在台灣民意對立面，川普關稅政策引爆衝擊是全球性的，各國政府都在努力因應，社會面、政治面一起合作團結，唯獨在台灣的在野黨對國家與人民毫不忠誠。

吳思瑤指出，國民黨在關鍵時刻依舊選擇擁抱中國、把台灣綁進中國，棄台灣國際名聲、台灣人民權益於不顧，關鍵時刻依舊搞政治，這個會期國民黨跟民眾黨一直說民生優先，在關稅政策衝擊全球時刻，正應當彰顯朝野合作團結，讓民生第一、穩定經濟。

吳思瑤質疑，國民黨依舊反其道而行，跟台灣民意站在對立面，也跟世界各國多數同盟站國家站錯邊，對於國民黨人的邏輯，難道中國給這麼大的壓力嗎？台灣人難道可以接受，如果選擇跟中國站在一起，中國現在被美國課徵104%稅率，台灣要跟中國站在一起嗎？3歲小孩都能清楚分辨是非對錯。

至於傳出彰化紡織大廠裁員三分之二，吳思瑤表示，川普關稅政策宣布後，國家兩大面向，第一對外交涉，要嚴正與美國交涉；第二對內支持產業，目前行政院版本，提出至少880億的支持方案，全力支持可能受衝擊的重點產業，經過盤點，中南部很多廠商、紡織業、金屬加工製造業，都受到不同程度影響，這880億就是要來協助他們。

吳思瑤指出，希望朝野未來討論時可以理性、嚴厲的監督，該加碼就加碼，但不是漫天喊價，也不是拿來做自己政治的credit。

吳思瑤也提到，星期五上午要處理警察人事條例覆議案，藍白依舊要循他們創下的慣例，也就是覆議案之前沒有質詢，這件事我們當然莫可奈何，也只能勉強接受。希望社會一起關注整個年改走回頭路、年金制度的崩壞，到底台灣要選哪一邊，要照顧年輕世代的正義，還是為藍白攏絡鐵票，不惜再次作出違反憲法、法規、違法社會期待的惡法，週五的覆議案非常重要。

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