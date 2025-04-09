蘋果丟市值王寶座　瑞銀預測：最高階iPhone恐漲價30%

▲蘋果連跌4天，全球市值最高寶座讓給微軟。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普關稅衝擊全球股市，蘋果公司股價在過去4個交易日暴跌23%，截至8日美股收盤，蘋果市值2.59兆美元，微軟市值來到2.64兆美元，蘋果把全球市值最高寶座讓給微軟。此前瑞銀預測，蘋果最高階iPhone 16 Pro Max在美國價格可能從現行1199美元調高至1549美元（約新台幣5.1萬元），漲幅約30%。

CNBC報導，川普關稅政策引發物價上漲經濟衰退的疑慮，美股那斯達克指數過去4個交易日累跌13%，蘋果由於對中國市場的依賴，成為科技巨頭企業之中受打擊最嚴重的公司。在近期這波大跌之前，蘋果、微軟和輝達（Nvidia）的市值均超過3兆美元。

分析師指出，蘋果是最容易受到貿易戰影響的企業之一，主要原因為對中國市場的依賴，而中國正面臨美國課徵高額關稅，雖然蘋果也在印度、越南、泰國生產商品，但這些國家也面臨關稅上調。

在新關稅生效之後，蘋果可能需要提高產品售價或是承擔額外關稅成本。瑞銀分析師7日預測，蘋果最高階iPhone 16 Pro Max在美國販賣的價格可能從現行1199美元上漲350美元，調高至1549美元（約新台幣5.1萬元），漲幅約30%。

巴克萊（Barclays）分析師朗恩（Tim Long）推測，蘋果公司會選擇調漲產品售價，否則公司每股盈餘下滑的幅度恐達15%。蘋果或許也能透過調整供應鏈下手，也就是把進口美國的產品改從關稅較低的國家出口。