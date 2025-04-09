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打造日式韻味　屏東市勝利星村32戶歷史建築招商

▲屏東市勝利星村民宿專區營運徵選 。（圖／屏東縣文化處提供）

▲屏東市勝利星村民宿專區營運徵選 。（圖／屏東縣文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市勝利星村創意生活園區，32戶歷史建築招商徵選即日起開跑，首度釋出16戶民宿專區公開徵選，打造最有日式韻味的歷史建築旅宿。

▲屏東市勝利星村民宿專區營運徵選 。（圖／屏東縣文化處提供）

▲屏東市勝利星村民宿專區營運徵選 。（圖／屏東縣文化處提供）

屏東縣政府文化處表示，這次公開徵選32戶歷史建築中，除了原先熱門的勝利區、成功區和通海區持續徵求特色店家進駐，更有新修繕完成的得勝區，不僅腹地廣大，且停車空間便利，適合各行各業進駐。

值得一提的是，屏東觀光遊客增加，尤其到屏東市旅遊也愈來愈多。根據交通部觀光署統計資料庫，2024年屏東縣觀光遊憩據點人次統計中，勝利星村觀光人次僅次於車城福安宮，躍升第二大的人氣景點。為增加市區住宿選擇，縣府規劃歷史建築民宿專區，包括空翔區4戶及通海區二期12戶在內共16戶，並已取得民宿類使用許可，提供不同的租金優惠條件，獲選業者可大幅縮短進駐準備期和經費。

文化處指出，民宿區皆位於屏東市蛋黃區，例如鄰近中正路的通海區，週邊有中華路商圈、人聲鼎沸的傳統市場、幸福公園停車場，消費、交通機能俱佳。

文化處表示，勝利星村已有百家品牌進駐營運，除了餐飲業、獨立書店、生活體驗、伴手禮店等不同型態產業，目前也有兩家旅宿進駐，每到假日遊客絡繹不絕，今年農曆春節期間更狂吸近200萬人次造訪。

文化處說，縣府期待透過此次招商計畫，吸引具有特色的旅宿品牌及創意業者進駐，讓更多旅客在充滿和風的日式建築，享受不一樣的住宿體驗，並串聯週邊觀光資源，帶來經濟效益。

這次徵選於4月17日、4月24日開放現場看屋，並收件至5月9日下午5時截止，詳情請上「勝利星村創意生活園區」官方臉書、官網查詢或電洽勝利星村營運管理中心(08)732-0567。

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