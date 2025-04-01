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花蓮福德市場新建營運招商！　估3年後完工

▲▼福德市場新建營運移轉第2次的招商座談會，吸引多家大型企業前來，氣氛踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼福德市場新建營運移轉第2次的招商座談會，吸引多家大型企業前來，氣氛踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府3月31日在台北國際會議中心舉辦「花蓮縣花蓮市福德市場新建營運移轉」第2次的招商座談會，現場多家大型企業前來，氣氛踴躍！

福德市場BOT案預計今年年中正式公告招商，基地位置在花蓮市蛋黃區，更是觀海搖滾區，緊鄰熱門景點東大門夜市、金三角商圈、太平洋公園；福德市場許可年限50年，可依都市計畫多目標使用規定申請附屬事業，於完成簽約後3年內興建完成並開始營運。

縣府辦理BOT促參招商是希望通過引進民間資金、創意及專業的經營管理能力，促進地方經濟的快速發展，並規劃將福德市場定位為新形態的複合型商場，一樓將設有商場，二樓以上則可作為附屬事業，例如旅館使用，以增加觀光服務與餐飲服務等機能，本案預計總投資金額將達新台幣8.6億元。

▲▼福德市場新建營運移轉第2次的招商座談會，吸引多家大型企業前來，氣氛踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

福德市場也將與周邊遊憩景點的開發相配合，包含太平洋公園、兩潭自行車道，以及正在規劃中的南濱滯洪池，預期將吸引大量的觀光人潮與商業活動；打造一個結合休閒、遊憩和餐飲的國際觀光景點，進一步提升花蓮市的吸引力與競爭力。

縣府觀光處表示，本案2次招商座談會皆順利結束，這兩次都有重量級企業前來，可見花蓮的經濟市場仍受到期待與關注，縣府非常期待能與優秀投資者共同合作的機會，共創花蓮新經濟繁榮！

福德市場BOT案將於今年年中公告招商，如對本案有興趣了解的投資人，歡迎致電詢問並索取案件資訊，花蓮縣政府觀光處03-8227171分機528、529，或致電委辦廠商惇陽工程顧問有限公司02-27212456分機20。
 

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