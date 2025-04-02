屏東市清明祭祀法會　吸引眾多市民參與

▲屏東市舉行清明祭祀法會 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年屏東市清明祭祀法會於4月2日、3日分兩天在歸園隆重舉行，市公所因應歸園第三納骨塔興建工程，首次採取分場方式辦理，確保參與民眾的安全與便利。這次法會由法師主持，誦經祈福，為先人超薦功德，現場氛圍莊嚴肅穆，吸引眾多市民攜家帶眷前來參與，表達對先人的追思與敬意。

屏東市公所持續推動數位化便民服務，「線上殯葬系統追思平台」民眾可透過平台即時查詢納骨堂相關資訊，包括櫃位使用狀況及最新公告、法會相關資訊及追思功能，讓無法親臨現場的民眾也能透過科技表達思念，打破時空限制，讓慎終追遠更加現代化。「線上點燈祈福」功能，市民可透過平台登記，讓供奉燈火傳遞思念，象徵對先人的祝福不滅。另民眾也可利用線上平台進行追思、響應環保祭祀，讓慎終追遠更加現代化與便捷。

今年法會期間，市公所再次推廣「4不2記得」環保祭祀觀念，呼籲市民遵守「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹」，並提醒大家「記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾」，共同維護環境整潔，減少火災風險。

屏東市長周佳琪表示：「清明祭祖是我們慎終追遠的重要傳統，市公所透過分場辦理，減少人潮擁擠，確保民眾祭祀安全。今年更導入科技，提供線上追思、點燈祈福等便捷服務，未來也將持續推動數位服務與環保理念，讓追思方式更環保、更貼近時代需求。」