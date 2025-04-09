立委憂川普關稅施壓「學校午餐用基改食品」　教長：絕不交換

▲立委擔憂對等關稅將迫使台灣營養午餐使用基改食材，鄭英耀（圖右）強調，絕對不會交換。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

川普宣布啟動「對等關稅」，台灣面臨32%懲罰關稅，立委萬美玲今（9日）質詢時詢問教育部長鄭英耀，是否會在美方壓力下，開放國內營養午餐使用基改食材或美牛、美豬。鄭英耀表示，學校衛生法已要求營養午餐優先使用在地優良、「3章1Q」的農產品，並禁用基改生鮮食材，「我們絕對不會交換」。

立法院教育文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀到場備詢。由於川普宣布啟動「對等關稅」，台灣面臨32%懲罰關稅，而行政院副院長鄭麗君將領軍談判小組赴美爭取改善對等關稅，但是國民黨籍立委萬美玲在質詢時，擔憂我國在美方壓力下開放，希望不要拿國人健康交換。

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萬美玲指出，早在3月31日時，美方的貿易障礙報告中就提到，美豬、美牛、基改食物是不必要的貿易障礙，希望營養午餐取消使用含基改食物的禁令，當初教育部回應，是依法禁用並落實執行。但現在台灣面臨32%懲罰關稅，擔憂台灣代表團赴美談判時一路退讓，拿學童健康做為籌碼，開放營養午餐可使用基改食物，要求教育部捍衛孩童健康。

鄭英耀則表示，自己現在沒有特別態度，且學校衛生法第23條已經規範，對營養午餐要求優先使用台灣在地優良農產品，並禁用基改生鮮食材，目前的學童營養午餐也都使用國產豬，並要求有「3章1Q」證明，有關基改食物部分，需要有更多科學證據來證明是否對人體造成傷害，「我們絕對不會交換」。