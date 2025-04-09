逼藥廠撤中返美　川普：下一步將對藥品徵收關稅

▲川普在全國共和黨國會委員會晚宴上宣布，下一步將對藥品課稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普指出，其政府繼日前宣布全面關稅政策後，下一步將對進口藥品徵收「重大關稅」，目的是迫使製藥公司撤離中國，回流美國設廠。儘管藥品目前仍被排除在關稅清單外，但專家警告，川普對藥品課稅的行為恐將推高美國消費者的用藥成本。

綜合BBC與路透社報導，川普8日在華盛頓特區舉行的全國共和黨國會委員會晚宴上表示，美國是全球最大的藥品市場，對藥品徵稅將迫使企業離開中國等國家，湧回美國。他透露，「我們要對藥品徵收關稅，一旦這麼做，他們就會回來。」

在川普上周宣布的全面關稅中，美國的進口藥品暫時獲得豁免。不過，川普此前曾多次表示，他將針對製藥徵收關稅，並聲稱這將有助於把製藥業供應鏈轉移到美國。目前，多數藥品的生產仍集中在中國、印度及歐洲。

專家警告，儘管成藥目前暫時未被課稅，但製藥涉及的原料與其他生產材料卻已受新關稅波及，這將間接導致美國國內藥品價格上漲，並對消費者產生實質影響。川普並未在演說中提及向藥品具體稅率或執行時間表，但專家認為，這項新關稅政策恐將引起全球製藥供應鏈重組，甚至掀起新一輪貿易衝突，美國內部則需面對藥品價格高漲與生產轉型等雙重壓力。