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川普力推iPhone回美生產　陸媒計算加徵關稅成本漲幅破五成

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在白宮宣佈對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）提出「對等關稅」政策，大陸官方採取強硬對抗手段，提出相對應的關稅反制，雙方在關稅戰上持續較勁，連帶牽動大陸長期以來成為「世界工廠」的代工和製造產業。陸媒計算，未考量持續增加的50％關稅，iPhone在基本的20％及加徵的34％關稅下，單支成本已上升至876.79美元（約2.89萬元新台幣），漲幅逾50％。

▲▼ iPhone 16e,iPhone16e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone 16e。（圖／記者蘇晟彥攝）

《央視》報導，一部256GB版iPhone 16 Pro，官方售價為1100美元（約3.63萬元新台幣）。根據美國媒體計算的數據，蘋果公司製作一部手機，成本大約580美元（1.91萬元新台幣）。

在美國宣佈對大陸加徵34%的「對等關稅」後，加上已經存在的20%關稅，增加的稅額將達到296.86美元（約9803元新台幣），一支手機成本上升到876.79美元（約2.89萬元新台幣），漲幅超過50%。摩根史坦利預測，這一輪關稅成本給蘋果公司帶來的損失可能高達每年330億美元（約108.98億元新台幣）。

▲鄭州富士康,招工。（圖／CFP）

▲鄭州富士康。（圖／CFP）

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）日前提到，川普「絕對相信」蘋果可以在美國生產iPhone等其他設備，「我們有勞動力，有資源來做這件事。」然而，蘋果在全球產業鏈分工的佈局要做出調整，並非易事，這也牽動位於亞洲的最大供應鏈結構。

在關稅大棒來襲之際，印度則隱隱透出要「橫刀奪愛」的架勢。印度科技部長Ashwini Vaishnaw表示，蘋果上一財年從印度出口的iPhone價值超過1.5兆盧比（約174億美元），隨著iPhone出口激增，印度在截至2025年3月的財年中智慧手機出貨量價值超過2兆盧比，同比增長54%。，「美國總統川普加徵關稅，這可能會促使蘋果將更多製造業務轉向印度和東南亞國家。不過在短期內，蘋果不太可能全面撤離其長期製造中心。」

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