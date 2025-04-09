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關稅戰衝擊　國安局曝3觀察重點：雙邊或多邊新FTA可能慢慢成形

記者杜冠霖／台北報導

因應美國對等關稅衝擊，總統賴清德指示赴美談判，由行政院副院長鄭麗君領軍。根據路透社報導，白宮證實，台灣5日有聯繫美方。對於關稅衝擊，國安局長蔡明彥今（9日）受訪時表示，後續重點在於，有沒有掀起新一波關稅戰、會不會有保護主義浪潮出現，有無雙邊或多邊新FTA倡議慢慢成形，這些都是觀察主要重點。

▲▼國安局 蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡明彥表示，美國關稅政策對全球經貿影響深遠，政府採取措施不是報復，而是提出更具體方案確保產業本身利益，包含盤點、評估不同產業在新政策下所受的影響，總統也率府院團隊跟產業界有非常多溝通，了解傳統產業跟高科技產業受到的衝擊，短期也提出應急方案跟中長期佈局。

蔡明彥說明，總統有指示啟動台美戰略溝通，上週末也有透過管道跟美方反應立場跟提議，白宮資深官員也證實管道已經啟動、有相關溝通。

針對台美關稅協商作因應，蔡明彥指出，總統府團隊多次開會討論，包含零關稅協商、撤除非關稅貿易障礙、加強對美投資以及避免洗產地，透過協商準備，希望美方同意台美相關協商過程後，雙方可以很快對焦，推動相關協商進展。

至於中國是否趁機拉攏其他國家、企圖突圍？蔡明彥表示，各國家有幾種不同反應，第一是進行報復，除中國外，還有歐盟、加拿大都有類似動作；第二、有些國家想跟美國協商，這是最多的，根據美國官方數據，有70多國希望對美磋商，還有其他國家還在評估跟觀望。

蔡明彥直言，後續重點在於，有沒有掀起新一波關稅戰、會不會有保護主義浪潮出現，有無雙邊或多邊新FTA倡議慢慢成形，這些都是觀察主要重點。

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