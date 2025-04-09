快訊／汐止農會理事長上任就出事　涉賄選21人遭搜索偵訊結局曝

▲新北市汐止農會理、監事改選爆出賄選，士林地檢署大規模搜索約談21名被告。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區農會於今年3月甫召開第20屆理、監事改選，孰料卻傳出賄選風波，士林地檢署8日指揮法務部調查局新北市調查處，發動大規模搜索與約談行動，查扣證物並帶回包括現任曾姓理事長在內共21人。檢方漏夜複訊後，理事長曾忠信等7人各5萬交保，曾女限制住居，其餘被告請回。

據了解，檢調日前接獲具體檢舉，指控現任曾姓理事長為穩固票源、順利蟬聯理事長職位，在農會選舉期間，以禮盒及不等值財物向會員代表行賄，涉嫌違反《農會法》妨害選舉罪嫌。

士林地檢署檢察官隨即指揮新北市調查處行動，8日持搜索票前往汐止地區農會辦公處、曾姓理事長住處、涉案會員代表住家與聚會場所等12處同步搜索，並查扣帳冊、禮盒名單及通訊紀錄等相關證物。檢調並陸續帶回曾姓理事長、農會幹部、涉嫌收受賄賂的會員代表與關鍵證人等共21人進行複訊。

據悉，汐止區農會於2月25日召開第20屆會員代表大會第一次會議，當天31位新當選會員代表全員到場，順利選出理事9人、監事3人，並推舉代表出席新北市農會。3月5日進行首次理監事會議，會中由曾忠信當選理事長，李正治出任常務監事，李俊伸續任總幹事，順利完成改選交接程序。

經檢方漏夜偵訊後，曾姓理事長及6名涉案人各以新台幣5萬元交保，另有一名曾姓女子被限制住居，後續持續朝違反農會法的投票行賄、受賄等罪嫌方向偵辦。

士林地檢署強調，不論以禮品、餐會、旅遊或金錢等形式作為對價，向農會會員代表換取選票，均屬《農會法》所明文禁止之賄選行為，檢方將持續掌握檢舉情資，積極查緝、嚴正執法。同時呼籲民眾，如發現或知悉賄選情事，應勇於檢舉，共同維護農會選舉的公正與公平。