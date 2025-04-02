拒檢闖紅燈衝撞警車！汐止警「抓到通緝犯」　車內查出喪屍煙彈

▲汐止小客車拒檢衝撞警車，警方在車內查獲毒品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、戴若涵／新北報導

新北市汐止警方昨(1日)深夜11時許執行夜間巡邏時，發現一輛租賃自小客形跡可疑，因此立即上前攔查，惟該車見警後拒檢不停、加速逃逸，警方因此實施攔截圍捕，於康寧街751巷口成功截停，將駕駛劉男(41歲)、乘客林女(30歲)壓制逮捕，並在車內起出武士刀、安非他命、喪屍菸彈等，且林女還是毒品通緝犯，後續依法將2人移送士林地檢署偵辦。

汐止警方深夜巡邏時，發現一輛租賃小客車闖紅燈，且行跡相當可疑，因此鳴笛上前攔查，惟該車見警後竟加速逃逸、拒檢不停，試圖躲避警方追緝。員警見狀後立即通報現場警網攔截圍捕，並於康寧街751巷口截停該車，過程中嫌犯還一度企圖衝撞警車。

員警立刻上前將車內人員壓制上銬，隨後在劉男的背包內找到武士刀一把及二級毒品安非他命及依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品，另外，警方也發現，同車的30歲林女是士林地檢署發布的毒品通緝犯，警詢過後，將劉男、林女依毒品防制條例、刑法公共危險及毒品通緝移請士林地檢署偵辦。

警方指出，該車拒檢不停後沿途闖紅燈、紅燈右轉及逆向等，分局將依據道路交通管理處罰條例逕行舉發共計8件（闖紅燈、紅燈右轉、逆向及不服稽查取締），最高裁罰金額為5萬7千元。