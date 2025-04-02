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快訊／新店農會理事周興旺涉賄選　爭取連任暗中買票被約談

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市新店區農會理事長周興旺涉嫌買票賄選被搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調接獲情資，新北市新店區農會理事長周興旺，涉嫌為了爭取連任，以現金或茶葉、高粱酒禮品向農會代表買票，違反《農會法》行受賄罪，台北地檢署2日指揮警調單位，兵分7路搜索並通知周男等14名被告，相關涉案人已陸續移送北檢等候檢察官複訊。

全國農漁會已在日前分別舉行基層會員代表選舉，其中各地農會將在4月18日進行理、監事、理事長及常務監事選舉，並聘任總幹事，各地檢署成立「查察妨礙選舉執行小組」，確保乾淨選風，截至3未為止，全國已受理近200件妨害選舉案。

其中北檢指揮調查局新北市調處、新北市警局新店分局，偵辦新店地區農會理事長選舉賄選案件，懷疑周姓理事長涉嫌結合林姓等5人，以現金或茶葉、高梁酒等禮品，向高姓等7名農會會員代表賄選，因此搜索周男周姓等被告居所共7處，並通知周男等14名被告到案詢問。

北檢呼籲，不論以禮品、餐會、旅遊或金錢等好處，作為向農會代表換取選票之對價，均屬違反農會法之賄選行為。北檢將持續掌握各項檢舉情資、積極查緝，並請民眾見聞賄選情事時勇於檢舉，且有檢舉獎金，共同維護農會選舉之公正與公平。

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