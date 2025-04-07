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地震重創台南18農會建物　陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

▲立委陳亭妃在玉井區農會主持跨部會協調會議，邀集農業部、內政部、台南市農業局及台南18個區農會代表，共同檢視農會建物災損情況及補助預算（圖／記者林東良翻攝）。

▲立委陳亭妃在玉井區農會主持跨部會協調會議，邀集農業部、內政部、台南市農業局及台南18個區農會代表，共同檢視農會建物災損情況及補助預算（圖／記者林東良翻攝）。

記者林東良／台南報導

為協助台南在0126地震中受災的各區農會儘速重建，立委陳亭妃7日在玉井區農會主持跨部會協調會議，邀集農業部、內政部、台南市農業局及台南18個區農會代表，共同檢視農會建物災損情況及補助預算的單位，陳亭妃希望農會必需對所屬單位送出計劃書，並要求農業部各單位要將超過2億補助預算快速核准。

陳亭妃指出，這場地震不僅毀損各區農會大樓，更動搖農民的信心，影響基層農業的正常運作。農會不只是行政單位，更是農民重要的經濟與生產支柱，因此重建工作刻不容緩。此次會議的重點，就是釐清農業部各單位責任、簡化補助流程、排除行政障礙，加速災後重建腳步。

陳亭妃進一步說明，農會建築雖不屬於傳統公部門資產，但其業務卻由農業部直轄，導致地方農會在申請補助時無所適從。為此，她除了跟行政院長、農業部長反映，今天還特地安排立法院經濟委員會南下確認相關的經費，特別感謝農業部對地方需求的迅速回應與全力協助。

會議中，各區農會也詳細報告重建需求，包括玉井、南化、楠西、大內、東山與左鎮等地農會，均提出倉儲設施與信用部大樓的重建預算申請，其中部分農會初估損失高達數千萬元。再加上12個農會包含臺南市農會、白河、佳里、後壁、新化、柳營、六甲、官田、麻豆、鹽水、西港、七股等農會總金額超過2億，陳亭妃要求農業部設立單一窗口，整合各責任機關，並在最短時間內明確補助項目與核銷機制，避免地方重複補件、影響時程。

「今天不是來開會，而是來解決問題！」陳亭妃語氣堅定地表示，農會重建不只是台南的地方事務，更關係到全台農業穩定與農民生計。她將持續在立法院經濟委員會緊盯進度，確保資源真正落實到第一線。

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