▲慶開齋節，移民署桃園站舉辦「穆斯林文化宣導暨體驗活動」。（圖／移民署桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

慶祝伊斯蘭開齋節活動，同時推廣「尊重多元、欣賞差異」理念，移民署桃園站日前在龍岡清真寺舉辦「穆斯林文化宣導暨體驗活動」，邀請龍岡清真寺教長柳根榮介紹伊斯蘭文化，帶領學員參觀清真寺殿堂，並安排來自泰緬邊境的何汶諭新住民，指導學員製作「涼拌冬粉」，品嘗穆斯林的家常美食，體驗多元文化饗宴。

移民署桃園站黃英貴主任8日表示，開齋節是伊斯蘭教中最重要的節日，相當於臺灣的農曆新年，目前在臺生活的穆斯林人口包含新住民、移工等逐年增加，伊斯蘭信仰對許多臺灣人而言，還是相較陌生，期望透過文化交流活動，增進民眾對伊斯蘭文化與宗教信仰的瞭解。

▲何汶諭（右1）指導學員製作「涼拌冬粉」，品嘗穆斯林的家常美食。（圖／移民署桃園站提供）

位於中壢區的龍岡清真寺教長柳根榮出生於緬甸，在緬甸讀完神學院，又去埃及深造，學成後原預定回緬甸服務，但由於龍岡清真寺早期沒有教長，於是受邀來臺擔任教長，從此在臺落地生根。

柳根榮表示，今年開齋節在3月31日展開，在開齋節前的齋戒月期間，穆斯林遵守齋戒禁食規定，從黎明到日落之間禁絕飲食，以最虔誠的心洗滌身心靈。在開齋節當日，穆斯林會前往清真寺進行禮拜，感謝真主的恩典，隨後至親友家拜訪，共享傳統美食，相互祝福。在導覽清真寺殿堂時，柳根榮補充，伊斯蘭教以每個星期五為「主麻日」，穆斯林在這天會到清真寺禮拜，當場也示範做禮拜的動作，並以阿拉伯文念誦宣禮詞，讓學員更加認識穆斯林文化。

何汶諭表示，穆斯林在飲食方面十分嚴謹，從宰殺動物到處理食材的過程中，都要符合伊斯蘭教規範，才能獲得「清真認證」。因此，何汶諭使用「清真認證」的雞肉，指導學員製作「涼拌冬粉」，將汆燙後的冬粉加入雞肉絲及蔬菜絲，再灑上炒香的芝麻、花生碎及香菜，最後淋上花椒油和酸酸甜甜的靈魂醬汁。這道料理是穆斯林的家常美食，口味清爽不油膩，可以作為主食也可以當成配菜。此外，何汶諭也帶來緬甸華人穆斯林傳統甜點-油香及緬甸拉茶，和現場學員一起歡慶充滿異國風味的開齋節。