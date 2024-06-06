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「入出國及移民法」修很大　移民署桃園站宣導保障新住民權益

▲「入出國及移民法」修很大，移民署桃園站宣導保障新住民權益

▲「入出國及移民法」修很大，移民署桃園站宣導保障新住民權益。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升桃園市新住民網絡服務成員專業知能，移民署桃園市服務站日前在桃園市政府婦幼發展局辦理的「113年度新住民專業人員訓練計畫」課程，宣導「入出國及移民法修正與新住民居停留規定」，以增加網絡成員對移民法規應有的認識，可以更好地服務新住民，並因應端午節即將到來，宣導防範非洲豬瘟，進而保障新住民權益。

桃園市服務站5日指出，本次「入出國及移民法」修正幅度很大，其中影響權益很深的是逾期罰鍰提高為新臺幣1萬元至5萬元，在臺逾期停、居留之禁止入國期間延長為7年。提醒新住民留意自身居留效期，於居留證期限屆滿前3個月內，即可提出延期申請，並可利用手機的功能，在手機的行事曆上設定提醒，避免因疏忽逾期而面臨高額罰鍰。

▲「入出國及移民法」修很大，移民署桃園站宣導保障新住民權益

此外，若有搬家情形，要記得在搬家翌日起30日內變更居留地址，以免有面臨新臺幣2,000元至1萬元罰鍰的困擾。桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署非常重視新住民在臺權益，希望透過此次宣導活動，新住民網絡成員更加認識移民法相關規定，在服務新住民過程中，能提供更完善的服務措施。

另外，端午節將屆，提醒新住民及移工朋友千萬不要因為想念家鄉味，從發生非洲豬瘟之國家(地區)攜帶、郵寄及購買含有肉類製品來臺，誤觸法網而付出高額罰款。

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