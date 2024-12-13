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移民署桃園站邀新住民製作菲式酸湯　品嚐多元文化風味

▲移民署桃園站邀新住民製作菲式酸湯

▲移民署桃園站邀新住民製作菲式酸湯。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為讓新住民家庭認識與體驗菲律賓的多元文化，移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請來自菲律賓新住民林瑞莎分享她的來臺心路歷程，以及婚後與公婆相處的點滴，並親自教授製作道地的菲律賓酸湯，讓學員透過味蕾認識菲律賓的多元文化。

活動開始，瑞莎敘述她從初來乍到的陌生，到逐漸融入臺灣家庭的點滴故事。她提到，剛到臺灣時面臨語言障礙和文化差異的挑戰，但透過耐心溝通及努力學習，逐步贏得家人的支持與認同。

▲移民署桃園站邀新住民製作菲式酸湯

▲移民署桃園站邀新住民製作菲式酸湯。（圖／桃園站提供）

公婆一開始對她感到陌生，但她嘗試和婆婆一起看連續劇，並學習去市場買菜、煮飯，表現自己的優點給公婆知道，慢慢地拉近彼此的距離。她表示，新住民姐妹隻身漂洋過海來臺灣已經很厲害了，文化差異不管跟誰結婚都會有，要多給自己自信心，絕對能克服困難。

在料理體驗環節中，瑞莎帶領學員製作菲律賓的傳統料理—酸湯（Sinigang）。她表示，雖然菲律賓氣候炎熱，但卻不太吃辣，反而特別愛吃酸，例如這次的酸湯，幾乎是每個家庭都會做的一道料理，而且大部份在生日、婚禮，或是其他慶祝活動時會煮這道菜。

桃園市服務站主任黃英貴表示，新住民帶來的文化是我們社會的重要資產，透過這樣的活動，讓更多人看到文化交流的美好，未來將邀請更多來自不同國家的新住民分享他們的故事與文化，共同營造多元共融的社會氛圍。

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