快訊／謝宜容涉貪起訴！法院裁定「戴電子腳鐐」100萬交保

▲法官裁定謝宜容100萬元交保，並須配戴電子腳鐐。（圖／突發中心翻攝）



記者陸運陞、陳韻如／新北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被指任內涉職場霸凌、以致1位吳姓男部屬尋短身亡，後續又被查出涉透過整修工程圖利廠商、侵占沒發完的三節公務禮盒，新北地檢署日前偵結，將謝宜容依《貪污治罪條例》、《政府採購法》等罪嫌起訴。全案今(8日)上午移審新北地院，決定是否續押或交保，而稍早結果出爐，謝宜容以100萬元交保，並須配戴電子腳鐐。

據了解，先前新北檢對於謝宜容分兩部分調查，分別為職場霸凌案件，以及涉嫌圖利、侵占部分。不過檢方認為職場霸凌的部分，因死者自殺身亡，並非謝宜容直接造成，也與謝宜容的領導管理行為無從建立法律上的因果關係，此部分不起訴處分。

至於圖利廠商、侵占沒發完的三節公務禮盒，檢方於2日偵結，將包含謝宜容在內的6名官商依《貪污治罪條例》、《政府採購法》等罪嫌起訴，並建請法官對謝女量處適當之刑。

由於謝宜容仍羈押禁見中，全案於今移審新北地院，法官於下午2點半召開移審庭，謝宜容也被押解到場開庭。而據了解，謝宜容在開庭時全程低頭哭泣，對於所犯罪刑皆表示認罪，法官稍早裁定她以100萬元交保，並須配戴電子腳鐐。