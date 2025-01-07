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漫步SDGs法語世界故事繪本展　南勢國小親子共讀激發永續思考

▲漫步SDGs法語世界故事繪本展激發環境永續

▲漫步SDGs法語世界故事繪本展。（圖／市總圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圖書館114年「探索世界 閱讀國際」系列活動開跑，首部曲以聯合國2030年永續發展目標(SDGs)為議題，推出漫步SDGs法語世界-家鄉文創實踐小故事繪本展，6日起於市圖總館六樓多功能教室，展出南勢國小透過17本法語繪本的選讀，讓孩子們與家長透過家庭閱讀，一同走入歐洲的繪本世界，感受多元文化的魅力。

▲漫步SDGs法語世界故事繪本展激發環境永續

▲透過17本法語繪本的選讀，親子共讀激發環境永續思考。（圖／市總圖提供）

市圖總館指出，展覽的主視覺海報以「椅起希望，讓愛穿越」為題，故事講述南勢國小的琪琪，一位三歲時被診斷出視網膜母細胞瘤（眼癌）的女孩。經歷了無數次艱難治療，琪琪雖然保住了生命，但幾乎失去光明。為了迎接琪琪的到來，南勢國小的教師們精心設計了無障礙校園環境，靠近門口的那張桌椅，成了琪琪的「希望之椅」，不僅是一個學習的位置，更是一個安心的港灣，讓她能夠在這裡自信學習與成長。

▲漫步SDGs法語世界故事繪本展激發環境永續

▲中華民國法語教師協會狄百彥(M.Eric de Payen)理事長(左)與教育局劉仲成局長(右)。（圖／市總圖提供）

圖書館選擇此故事作為展覽主題，傳遞尊重、包容和文化平權的價值。展覽中，語心和媽媽共同創作的繪本《我們的大地》，這本故事敘述了地球資源的匱乏，並強調合作與分享對維護環境的重要性。語心表示，這本書教會了她如何節約資源，並與他人合作；而媽媽則分享，這些簡單的行為讓孩子從小學會負責任，並為全球永續發展帶來正面影響。

▲漫步SDGs法語世界故事繪本展激發環境永續

南勢國小校長許志豪指出，「漫步SDGs法語世界-家鄉文創實踐小故事」計劃，利用法語繪本故事的力量，讓家庭參與，透過親子共讀了解家鄉文化，進一步落實對環境保護和社會永續的思考。許校長表示，這樣的活動不僅提升了學生對家鄉文化的認識，也激發了他們對全球環境永續議題的關注，讓永續發展理念從學校延伸至國際。

桃園市立圖書館施照輝館長表示，圖書館不僅是知識的殿堂，更是文化交流的重要平台。法語是全球第二多人學習的語言，通行於五大洲，學習法語可以讓市民接觸更多元的文化。包括教育局劉仲成局長、桃園市立圖書館施照輝館長、中華民國法語教師協會狄百彥(M.Eric de Payen)理事長、中華明日閱讀協會張立杰理事長、敦煌教育集團郭怡君經理、同安國小江彩鳳校長等均一同出席活動。

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