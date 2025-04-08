10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議





▲台灣勞動派遣產業工會「台北捷運，特休小偷」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運因乾淨明亮勝過諸多國家，屢屢受到外界好評；但台灣勞動派遣產業工會今（8日）表示，北捷652名清潔人員全部都屬於「委外人力」，但北捷卻因委外制度，每2年合約結束就重新招標，造成人員年資歸零、特休重新計算，服務10年理應享有16天特休假的清潔員，只能得到3天特休。因此他們提出3項訴求，包括要北捷將委外清潔員收回自僱，並從今（8日）起，每天背著「台北捷運，特休小偷」氣球前往1處捷運站發放傳單，直至北捷落實訴求為止。

台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿、台北市產業總工會理事長邱奕淦、民進黨台北市議員何孟樺、國民黨台北市議員柳采葳8日上午召開「台北捷運，特休小偷」記者會，鄭中睿舉例，倘若是一般正式員工，工作滿半年享有3天特休、1年7天特休、10年16天特休，但北捷清潔工做10年卻只有3天特休。

鄭中睿說明，北捷現有652名清潔員全屬委外人力，而北捷清潔標案為2年1標，倘若廠商合約結束沒繼續得標，由新廠商得標的話，勞雇關係就要重新計算；但一個新的外包廠商要投標時，要如何先聘652名人力？而舊廠商如何安置652名燙手山芋？所以站在勞工立場，普遍選擇留在北捷服務，而新廠商也樂見留任熟悉業務的「委外人力」，長久下來形成「委外人力」常駐採購機關，廠商、雇主不斷更換的狀態，也導致受僱年資一直歸零重算。

邱奕淦表示，台北捷運公司跟清潔廠商的勞務採購契約，沒有清潔人員的「特休年資併計」規定，但《政府採購法》第63條明定「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則」，可是北捷卻沒有做到；雖然清潔員技術性低，但仍保有專業，且倘若必須每天常態性工作，為何北捷不改為自僱長期聘用？

▲北捷清潔人員都屬「委外人力」，每2年合約結束就重新招標，造成人員年資歸零的不公平問題。（圖／台北捷運公司提供）

何孟樺提到，監察院2018年提出相關報告，指出北捷承攬清潔業務的廠商們，從2013到2017年的眾多違反勞動法令紀錄，建議北捷在勞務採購契約納入「特休年資併計」規定，2019年行政院公共工程委員會修正「勞務採購契約範本」，將委外人力的「特休年資併計」列為必須條款，北市府2020年也跟進相同修正。

何孟樺質疑，為何在這麼多範本修正下，北捷公司卻未採納？這是行政怠惰！很多觀光客稱讚北捷環境清潔，但北捷卻對清潔工非常苛刻，不止不給「特休年資併計」，還要清潔工在背心貼世壯運宣傳單，呼籲台北市長蔣萬安要將北捷清潔工應有特休還來，好好面對問題。

柳采葳也公布台北捷運公司的電子契約副本，表示北捷刻意用手法規避，明明也有將「特休年資併計」規定列入，卻刻意不勾選，造成清潔員特休年資被沒收，「事實上只要北捷把此契約欄目勾選起來，問題就解決了，但北捷卻遲遲不願意做，讓人好奇背後目的」。

柳采葳回憶道，去年北捷30週年時，北捷特別安排清潔人員上台頒獎，認為清潔員是英雄，「結果當英雄的背後卻是被輕視，不在乎英雄們該有的權益，希望北捷不要說一套做一套，先將年資特休給足，接著思考將清潔員工收回自僱」。

▲國民黨台北市議員柳采葳質疑，北捷電子契約副本有列入「特休年資併計」規定，明明勾選即可解決問題，卻遲遲不願意做。（圖／記者袁茵攝）

最後，鄭中睿提出3項訴求，要台北捷運公司立即清查旗下全體委外清潔人員年資並對外公開、立即與清潔業務承攬廠商契約變更，併計勞工特休年資，以及要北捷提出方案、時程，將委外清潔人員收回自僱，並公告工會自4月8日起，每天背上「台北捷運，特休小偷」氣球，前往北捷117個捷運站其中一站發放傳單，直至北捷落實訴求為止。

但記者會當中，台北捷運公司選擇推派站務處長陳忠助回應。陳表示，北捷有納入契約範本規範，連續得標廠商的清潔工滿半年有3天假、1年7天、2年10天、3年14天，會要求廠商依照契約執行。但引發現場媒體質疑，得標廠商並沒有連續，還是會導致清潔員年資特休重計。

另外，被問到監院2018年糾正至今7年，一共換了幾間廠商，有無延續？陳忠助回應，目前廠商已延續到第3年，而北捷是2年一約。眼見北捷無法正面回應工會3項訴求，柳采葳直言，全力支持工會無聲抗議，而鄭中睿也稱「不為難站務處長」，期望有優良廠商可以持續得標10、20年，但也無法理解為何要委外人力，因此會持續進行背氣球發傳單行動。