美高關稅衝擊！蔣萬安曝這些產業受創最重　約2800家、佔北市總體5％

▲台北市長蔣萬安7日下午拜會內科發展協會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國對台課徵對等關稅32%，對出口導向的台灣產業帶來重大衝擊，台北市長蔣萬安今（7日）下午拜訪內科協會，表示目前台北市受衝擊產業預估約2800家、總營業額大概9200億元，佔北市總體營業額5％，而受創最重產業為資通訊產業、汽車零組件、機器零組件、電子零件，以及運動器材設備。

蔣萬安7日下午拜會內科發展協會、台北市商業會和台北市進出口商業同業公會，蔣萬安表示，針對這次美國課徵高關稅，確實對台灣產業，特別是中小企業、民眾造成非常嚴峻衝擊，也因此今天到仰賴大量出口的關鍵技術研發重鎮內湖科技園區來。

蔣萬安提到，理事長、產業代表也已反映，接下來希望政府能夠協助的事項，包括租稅、利息補貼，以及還款延長等，當然也希望市府加大力道協助數位永續轉型，市府聆聽意見後，願意將第一線產業遇到的各項衝擊問題彙整起來，反應給中央；而藍委李彥秀也會在立院適時提供協助，「在國難當前，我們沒有內耗空間，全國就是團結以對」。

至於早上提到有部分廠商遭客戶撤單，目前北市企業遇到哪些問題？蔣萬安回應，目前評估受創比較嚴重是資通訊產業、汽車零組件、機器零組件、電子零件，還有運動器材設備如自行車等，「我們對於衝擊嚴重產業，會加大力道加速，包括相關輔導協助」。

蔣萬安也憂心，不管是被客戶停單或暫停訂單，後續可能都有連鎖效應，包括可能員工輪休、無薪假等，「當然這絕對不是我們想看到的，但要做最壞打算，即刻提早因應」。

媒體追問，目前評估有多少產業受影響？蔣萬安說，目前台北市受衝擊產業預估約2800家，總營業額大概9200億，佔北市總體營業額大概5%。