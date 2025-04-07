曝已有企業被客戶撤單　蔣萬安憂：接下來恐輪休、無薪假、裁員

記者袁茵／台北報導

美國對台課徵對等關稅32%，對出口導向的台灣產業帶來重大衝擊，台北市長蔣萬安昨（6日）致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，將於一周內召開北北基桃4市會議，共同研擬因應關稅變局。蔣萬安今（7日）表示，目前已經有企業接到客戶暫停訂單，甚至是撤單，接下來很可能發生輪休、無薪假，甚至裁員，「這絕對不是我們願意看到的」。

▲台北市長蔣萬安出席114年度市長與里長有約－內湖區。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安7日上午出席與內湖區里長有約座談會，預計下午拜會台北市進出口商業同業公會、內科發展協會及台北市商業會。被問到會不會認為中央這次動作太慢？蔣萬安表示，自己看到《彭博》提及這波美國新關稅政策可能對台灣的衝擊，預測台灣的GDP會下滑3.8%，「這是我們極不願意看到，但必須嚴肅面對、審慎應對」。

蔣萬安提到，國難當前，台灣沒有內耗的空間，就是團結對外，自己3月26日公開表達美國接下來可能採取的高關稅政策，必須要提前因應，當時特別提到可能對台灣股市、物價，甚至產業以及公共建設造成嚴重的衝擊；4月1日市政會議也特別再次要求各局處，重新檢視目前正在進行、接下來2年預計發包的重大工程，必須要嚴擬因應的對策。

蔣萬安指出，在確定美國要課徵台灣32%高關稅之後，4月3日即刻要求產業局啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，主動的關心並給予協助、輔導、幫忙，認為團結是當前唯一的正道。

蔣萬安說，關稅談判是中央的職權，但地方政府積極盤點並且梳理，減緩對於產業以及民眾生計的各項政策工具，因此清明連假跟產業局、財政局、勞動局、研考會、青年局、社會局等積極、密集的研擬相關對策，並致電侯友宜、張善政、謝國樑，儘速在這週召開4市市長會議，討論可以協助產業、民眾的各項對策。

由於北台灣為科技重鎮，被問到目前已知可能受影響的產業面向？蔣萬安回應，很多企業的廠不在台北，但登記在台北市，甚至是在基北北桃4市，對於各個產業的衝擊非常大，今下午將拜訪的台北進出口工會，有很多在第一線所遭遇到的問題，例如「有些企業已經接到客戶暫停訂單，甚至撤單的情況，接下來就很有可能發生輪休、無薪假，甚至是裁員，這絕對不是我們願意看到的，但必須做最壞打算、最萬全的準備」。

蔣萬安稱，現在最重要的是，地方政府盤點各項的政策工具、聆聽產業心聲，以及接下來第一線遇到的困難，北市府非常願意來反應給中央，跟中央共同努力來共度國難、面對挑戰，一起解決。