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大陸 大陸焦點 特派現場

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國威脅進一步對大陸再加徵50％關稅，《新華網》副總編輯劉洪創辦的時政類微信公眾號「牛彈琴」剛才披露，大陸官方至少準備了「6大招」來反制美國的關稅大棒，包括禁止美國禽肉輸入、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。

今（8）日上午，大陸商務部新聞發言人明確表態，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益；如果美方一意孤行，中方必將「奉陪到底」。

關於具體對美關稅反制措施，根據「牛彈琴」得到的最新消息，中方已經準備了至少6大招。第一，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美國大豆、高粱等農產品關稅。

第二，鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方，禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。第三，暫停中美芬太尼合作；美方無視中方出於人道主義的幫助，還各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

第四是服貿領域反制措施。消息人士透露，這包括限制美國公司參與採購、限制展開法律諮詢等業務合作。文章稱，美國對中國服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

▲電影院,售票。（圖／CFP）

▲大陸電影院。（圖／CFP）

第五，禁止進口美國電影。報導稱，據有關專家透露，鑑於美方威脅升級對中關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。

第六，調查美企在中國的知識產權獲益情況。據消息人士透露，鑑於美相關企業在中國獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況開展調查。

「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅，從來不是同中方打交道的正確方式」，該文最後撂下狠話：「這個世界，出來混，總是要還的，關稅戰給美國帶來的風暴，才剛剛開始。」

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