不准看了！　美國對中國關閉核心生物醫學數據庫

▲美國國家衛生研究院（NIH）。（圖／翻攝NIH官網）

記者陳冠宇／綜合報導

美國國家衛生研究院（NIH）主任辦公室近日在網站上發布一份《實施更新：增強NIH受控訪問數據的安全措施》文件，表示自2025年4月4日起，將禁止位於中國、俄羅斯、伊朗等受關注國家的機構訪問NIH受控訪問數據庫和相關數據。

《第一財經》報導，這些數據庫和相關數據包括了「人類基因型-表型數據庫」平台dbGaP、用於大規模基因數據分析的雲端平台AnVIL等關鍵數據平台，這些平台擁有全球最核心的人類基因組、表型資訊和疾病研究數據，是全球的研究人員長期以來高度依賴的數據庫。

此前，美國司法部已發布一項最終規則，以實施2024年2月28日第14117號行政命令，該行政命令涉及「防止受關注國家訪問美國人的大量敏感個人數據和美國政府相關數據」、以及「禁止和限制與某些國家或個人的某些數據交易」。美國司法部的最終規則於2025年4月8日起正式生效。

對此做法，中國多位從事基因或腫瘤研究相關領域專家表示，現在美國單方面向中國等國家關閉了數據開放的大門，將對一些重要的前沿領域國際合作項目產生不利影響。

「這意味著中國的很多醫學研究要拿到全球核心的數據庫難度加大了，這會對科學的發展產生一定的負面影響」，一位大陸的生命科學領域從業者表示，中國的臨床醫生已經預料到美國可能會採取此類封鎖行動，因此一些腫瘤領域的臨床專家早在三五年前就呼籲要建立中國自己的數據庫，但這一過程也面臨挑戰。

「一個是經費方面的問題，另一個是管理方面的問題」，他表示，大陸現在很多數據仍然相當分散，一些醫院擁有自己的小樣本生物數據庫，但沒有一個共享的機制，大陸迄今為止也沒有建立諸如腫瘤生物樣本的大數據庫平台。

一位美國高校神經科學研究員則說，對於今後還想用NIH數據庫的中國項目而言，比如個別涉及人類遺傳學方面的研究，美國最新的封鎖措施會有一定的影響，但也並不是所有的醫學研究都需要用到這些數據，因此整體而言的影響也有限。