綠又杯葛！秀柯建銘霸佔韓國瑜主席位照　藍幕僚：台灣最大危機

▲吳秉叡、柯建銘霸佔韓國瑜主席位置。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰盼國會支持880億方案，一同共度難關，但自3月21日起就杯葛立法院會的民進黨團，今（8日）又鎖住議場後門，民進黨立委吳秉叡一人坐在院長座位，而民進黨團總召柯建銘則站立在一旁。國民黨青年部前主任、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安痛批，前一天要在野黨共赴國難，伸手要880億，隔一天就杯葛議事，再一天就要把你罷免，「現在台灣身處最大的危機，其實就叫做柯建銘。」

民進黨立法院黨團今天一大早甲動，不過未如上周在議場上張貼大量海報、激烈杯葛，僅把議場後方門上鎖，吳秉叡一人坐在主席椅子上，身旁則站著柯建銘。

▲柯建銘笑說自己是院長隨扈。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委隨後進場時則在議場貼上大量海報，「當家鬧事、全民唾棄」、「至少我們還有立法院」等，並拿出兩張椅子，架上看板「柯建銘搶C位」，大酸柯建銘昨日在政院共商國是會場上不斷要求國民黨團總召傅崐萁讓座一事。

陳冠安對此表示，柯建銘昨天在行政院想搶座位不成，今天就跑來立法院搶韓國瑜的位置，一人霸佔兩院，柯建銘真的是比肩賴清德，而柯建銘的所作所為，也真的是民進黨惡行惡狀的寫照，「前一天要在野黨共赴國難，伸手要880億，隔一天就杯葛議事，再一天就要把你罷免。」

陳冠安諷刺，關稅危機？經濟危機？民生危機？現在台灣身處最大的危機，其實就叫做「柯建銘」。台灣的政治、經濟、社會、民生，都因這位永遠的總召，動亂不已。