白宮證實「台5日已聯繫美方」　綠：盼最大程度減少衝擊

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

因應美國對等關稅衝擊，總統賴清德指示赴美談判，由行政院副院長鄭麗君領軍。根據路透社報導，白宮證實，台灣5日有聯繫美方。對此，民進黨今（8日）表示，賴政府提出五大策略應變，這不是台灣第一次遇到國際變局，從亞洲金融風暴、全球金融海嘯到疫情衝擊，台灣人一次次撐過來，現在，也會一起走過。政府和民間攜手合作，期望立法院不分朝野都能支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

民進黨表示，面對美國新關稅政策，賴政府五大策略應變，近日美國政府宣布對世界各國加徵關稅， 賴清德總統第一時間召集國安、行政團隊研議對策，行政院也火速推出產業協助方案。這幾天，賴總統和卓榮泰院長積極與產業代表密集座談，傾聽意見、溝通對策，全力維護台灣利益，最大程度來減少衝擊。

民進黨指出，面對美國新關稅政策，賴政府提出五大策略應變，讓經濟穩下來、企業有方向，也讓大家能安心過生活：策略一，爭取改善台美對等關稅，從零關稅開始談起，我國已組成談判小組跟美方談判，談判關稅可以從台、美雙方「零關稅」開始談起。

也將擴大對美採購以降低貿易逆差，並擴大對美投資，台灣政府協助整合出「台灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密。此外，我們將積極解決非關稅貿易障礙，以及解決美方長所關切的高科技產品出口管制，讓談判更加順利。

策略二、提出產業支持計劃，針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業和中小微型企業，政府會針對各個產業的不同影響與特殊性，給予及時且必要的支持，陪大家一起轉型升級。策略三、提出中長期經濟發展計劃，政府將積極和友盟國家合作，開拓多元市場，強化產業上、中、下游整合，讓台灣產業生態系更完整，並善用台灣優勢，使台灣成為人工智慧島，推動新產業，提升台灣競爭力。

策略四、台灣加1，台灣加美國的新布局，政府會獎勵投資，鬆綁法令，並持續改善台灣的投資環境，協助企業根留台灣，加碼投資台灣。也要幫助台商的海外生產基地做必要的調整，將國家經濟發展戰略調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」，利用供應鏈的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，進一步進入美國市場。策略五、開啟產業傾聽之旅，賴總統和卓院長率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，了解第一線需求，隨時解決問題，也讓政策更到位。

民進黨強調，這不是台灣第一次遇到國際變局，從亞洲金融風暴、全球金融海嘯到疫情衝擊，台灣人一次次撐過來，現在，也會一起走過。政府和民間攜手合作，期望立法院不分朝野都能支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

民進黨指出，面對美國政府宣布對世界各國加徵關稅，賴清德、卓榮泰與行政團隊在清明連假的第一時間啟動應變機制，整合國安、經貿、財金、產業各個面向，全力維護台灣利益，最大程度來減少衝擊。然而面對國際變局的關鍵時刻，在野陣營卻在過去幾天，忽視行政團隊的努力，甚至製造負面輿論，不斷詆毀政府、唱衰台灣。

民進黨整理行政團隊這幾天的應對作為：4/3凌晨，川普政府宣布關稅新政、4/3清晨，卓院長指示台美經貿小組調整產業支持方案、4/3上午，府院定調「強力交涉」立場，並派員前往華府協商、4/3下午，賴總統召集行政、國安團隊聽取報告。

4/4上午，各部會完成相關因應措施盤點、4/4下午，卓院長召開記者會公布支持協助方案、4/5下午，賴總統邀集ICT產業代表座談、4/6上午，卓院長召集金管會等單位進行台股沙盤推演、4/6下午，賴總統邀集傳統產業、中小微企業代表座談、4/6傍晚，金管會公布三項穩定股市的暫行措施、4/6晚間，賴總統發表談話，向國人說明五項應變策略、4/7下午，卓院長邀請立法院各黨團進行朝野會商。

