雞湯誤放「斷腸草」　一家六口喝下中毒險喪命

▲鉤吻（俗稱斷腸草）是一種劇毒的常綠、一年生、纏繞性的藤本植物。（圖／翻攝自香港醫院管理局）

圖文／CTWANT

中國大陸廣東佛山街坊張嬸（化名）一家6口在家中煮了一鍋「五指毛桃煲雞湯」一同享用。不料喝下「雞湯」後1小時左右，全家人都出現視力模糊、頭暈、疲倦等症狀，隨後被送到醫院急診室時，其中1人喪失意識、陷入昏迷，1人嚴重頭暈、臉色發黑，2人洗胃後被立即轉入ICU搶救。所幸搶救及時，一家人都已脫離險境。經檢測，6人確診為斷腸草中毒。

據悉，鉤吻（俗稱斷腸草）是一種劇毒的常綠、一年生、纏繞性的藤本植物，被稱為「香港四大毒草」之一，也是香港原生物種，其根、莖和葉都有神經毒「鉤吻生物鹼」，且根和粗葉榕（俗稱五指毛桃）十分相似，花又和金銀花特別像，加上它常纏繞和混雜在其它植物中，很容易被誤採、誤食。

斷腸草中毒後可能出現呼吸麻痺、眩暈、言語含糊、肌肉鬆弛無力、視力衰退、吞嚥困難、腹瀉腹痛、口吐白沫、噁心嘔吐等，斷腸草中毒的潛伏期很短，一般在吃進去以後2個小時就會發病。

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