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噁！台南知名夜市鹽水雞「四季豆藏蛆」　她崩潰吐爆：吞了好幾根

一名女網友近日去逛某台南知名夜市時，在一間鹽水雞攤購買蔬菜，怎料一吃卻發現有酸味，剝開四季豆一看竟驚見好幾隻蛆蟲，讓她崩潰作嘔。（示意圖／擷取自Google Maps）

▲女網友在某台南知名夜市的一間鹽水雞攤購買四季豆，沒想到剝開驚見好幾隻蛆蟲，讓她崩潰作嘔。（示意圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

大啖夜市美食吃出一身冷汗！一名女網友近日去逛某台南知名夜市時，在一間鹽水雞攤購買蔬菜，怎料一吃卻發現有酸味，剝開四季豆一看竟驚見好幾隻蛆蟲，讓她崩潰作嘔。對此，台南市衛生局也出手查了。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她近日前往某台南知名觀光夜市買小吃，並點了一間鹽水雞攤的蔬菜，返家準備享用時，她先是聞到一股酸味，嚐一口後也覺得酸酸的，起初還以為是店家加了醋，直到她發現四季豆黑黑的，剝開一看當場嚇壞，「不看還好一看馬上狂吐…好幾隻蛆和爛汁，根本不敢想剛剛吞了幾個四季豆，以後絕不吃鹽水雞了。」

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貼文曝光後，網友紛紛留言喊噁，「超可怕…會有一段時間不敢吃四季豆了」、「天啊！好扯！這個吃了一輩子陰影欸」、「素菜直接變成葷的」、「賣壞掉的食物，有夠黑心」、「再也不吃四季豆」、「鹹水雞很容易壞，有時買回家味道就怪怪的了」、「我也吃到好幾次臭酸的鹽水雞，後面就不敢再買鹽水雞吃了」

也有苦主分享踩雷經驗，「我應該知道你說哪一間，以前我很愛吃，有一天只是放了2、3個小時才吃，就吃到臭酸味，後來整包都沒吃」、「這間真的不ok，去年我男友買了隔天直接拉肚子，痛一個不行...」、「同一間我們吃到的很生的蘿蔔跟酸掉的豆包。」

對此，台南市衛生局回應，獲報後已立即派員前往現場稽查作業環境及食材處理流程，若查獲衛生缺失，將要求限期改善，若複查不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》開罰6萬元至2億元罰鍰。

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