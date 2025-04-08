　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二階最後衝刺　民進黨調整戰術「空轉陸」深入巷弄拚連署

民進黨日前在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講活動。（翻攝自民主進步黨臉書）

▲民進黨日前在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講活動。（圖／翻攝自民主進步黨臉書）

圖文／鏡週刊

罷藍委二階連署進入最後三週倒數，本刊掌握，民進黨在清明連假後密集舉行多場會議，因應國內外最新政局，並盤點連署最新情勢，決定調整協助罷團的模式，全面「空戰轉陸戰」；原預計舉辦第二梯次閣揆層級「人民是頭家」宣講活動，如今改為大量輸出黨工人力，深入全國罷藍區、支援罷團小蜜蜂戰法，徒步進入巷弄街坊，向民眾徵求連署書。

民進黨「人民是頭家」政策宣講活動，12、13日將舉辦新竹場、台北場，因應美國對等關稅襲來，宣講內容將即時調整，從原本報告總預算分配、《財劃法》修惡，改成政府因應對等關稅的措施，向人民報告最新政府施政狀況。

據悉，民進黨原規劃本週第一梯次宣講結束後，接續宣布第二梯次由卓榮泰領軍下鄉的閣揆級「人民是頭家」宣講活動，但黨內第一線觀察發現，近來幾場宣講活動，罷團到現場累積連署書的效率遞減，決策高層研判，在二階連署最後倒數的衝刺階段，願意主動出門連署的民眾，幾乎都已經連過，如今為了協助罷團再往上衝高連署數量，民進黨必須轉換策略，由空戰轉陸戰。

「到最後階段，真的必須拚巷弄戰了」一名黨內幹部指出，民進黨中央在二階連署截止前，預計將不再舉辦大型的造勢活動，回歸傳統陸戰模式，派出黨工到各縣市支援，深入鄉鎮徒步掃街、家戶拜訪，親自到民眾面前、民眾家門口徵詢連署意願。

事實上，民進黨在清明連假前，就已經悄悄落實黨工輸出陸戰的行動，由組織部主任張志豪偕同青年部主任黃聖文、客家部代理主任黃駿翔等中央黨部主管進駐花蓮，在第一線協助花蓮罷團衝連署。


更多鏡週刊報導
【陸戰罷綠防三殺】合流民團拚罷12綠委　藍啟動陸戰避三頭空
【陸戰罷綠防三殺1】整合在地議員認養責任制　藍罷北市雙吳戰略曝光
【陸戰罷綠防三殺2】公投綁罷免自家人也看衰　藍營已做最壞打算

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　萬人驚呼：全被掃光
賣股票「手滑誤按一鍵」！連俞涵傻眼大叫 網蓋樓：感謝妳
想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼
終於等到了！金價大跌　陸客嗨扛行李箱「掃貨黃金」
股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難
川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！
川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」
柯建銘霸佔韓國瑜主席位！　藍幕僚痛批：台灣最大危機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

被關稅戰衝擊者注意！2電話諮詢專線啟動　就業、農業輔導都可問

股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

民進黨5度佔領立院主席台　傅崐萁：是在對抗賴清德、卓榮泰？

傅崐萁要求台積電、聯電赴美先到立院報告　綠委：炒股犯憑什麼

綠又杯葛！秀柯建銘霸佔韓國瑜主席位照　藍幕僚：台灣最大危機

綠委「鎖門擋官員」又拉布條要卓榮泰專案報告　黃國昌：看不懂玩哪招

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

關稅戰柯建銘竟要廠商自己避險　國民黨批：朝野會商淪為廢話秀

不挺普發1萬？蔣萬安認同張善政：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

被關稅戰衝擊者注意！2電話諮詢專線啟動　就業、農業輔導都可問

股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

民進黨5度佔領立院主席台　傅崐萁：是在對抗賴清德、卓榮泰？

傅崐萁要求台積電、聯電赴美先到立院報告　綠委：炒股犯憑什麼

綠又杯葛！秀柯建銘霸佔韓國瑜主席位照　藍幕僚：台灣最大危機

綠委「鎖門擋官員」又拉布條要卓榮泰專案報告　黃國昌：看不懂玩哪招

全力支持880億元方案！　傅崐萁： 請卓榮泰儘速赴立院報告

關稅戰柯建銘竟要廠商自己避險　國民黨批：朝野會商淪為廢話秀

不挺普發1萬？蔣萬安認同張善政：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

高雄男獨攀馬博橫斷失聯！4／6下午後斷訊　5人搭直升機搜救

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

曹佑寧綠島泡湯跟王識賢「坦誠相見」　認球隊脫光光：互看比大小

睽違255天再奪勝投　千賀滉大感謝牛棚守住勝利

李友廷出道7年罕見做1事！　認了不適應：像媽媽搶小孩

屏東警分局陳紹榮、陳家叢、李尚勳　3人考上警佐班

女歌手生日遭綁架性侵4周！自閉10年走不出　錯失見母最後一面崩潰

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　2萬人驚呼：全被掃光

屏東小琉球出現首座紅綠燈號誌　設在全德國小旁原因曝光

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

政治熱門新聞

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

柯建銘霸佔韓國瑜主席位　藍幕僚秀照片開嗆

朝野會商變老柯主場　白曝8重點

「台美零關稅免談」　律師揭重點：民進黨醒了沒？

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

台股重挫國安基金護盤？　卓榮泰：考量各方情勢非一兩句話可決定

對美談判進度？　卓榮泰：3日前已有代表在美談！請給多點時間

蔣：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

快訊／一開會就吵！柯建銘不滿政院安排傅崐萁坐主位　卓榮泰一臉尷尬

怨遭柯建銘廢言攻擊　羅智強籲走基層聽民苦

台股昨重挫　彭金隆點美日股、兩指數回穩：有助提振台股信心

已有企業被撤單　蔣憂接下來恐裁員

雲林出現「連署超人」！一口氣繳3500份連署書

更多熱門

相關新聞

川普「關稅核爆」簡單粗暴　7解方救台灣經濟

川普「關稅核爆」簡單粗暴　7解方救台灣經濟

簡單粗暴的川普「關稅海嘯」席捲全球，就算台股因清明假期躲掉2日下跌，但本週一（7日）開盤直接狂瀉逾2千點，不僅投資人欲哭無淚，就連財經專家、科技和傳產業者，都對未來全球經濟持悲觀態度。為因應變局，台灣產官學界全面動起來，提出7大步驟應對，希望帶領台灣安然渡過可能的全球經濟風暴。

台股血流成河　經濟學家：僅2招有解

台股血流成河　經濟學家：僅2招有解

Lucas退團2年轉戰台劇演「言承旭少年版」合體2大咖

Lucas退團2年轉戰台劇演「言承旭少年版」合體2大咖

中共又開鍘！紅二代劉天然被查

中共又開鍘！紅二代劉天然被查

多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝

多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝

關鍵字：

鏡週刊大罷免

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面