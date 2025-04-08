二階最後衝刺　民進黨調整戰術「空轉陸」深入巷弄拚連署

▲民進黨日前在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講活動。（圖／翻攝自民主進步黨臉書）

圖文／鏡週刊

罷藍委二階連署進入最後三週倒數，本刊掌握，民進黨在清明連假後密集舉行多場會議，因應國內外最新政局，並盤點連署最新情勢，決定調整協助罷團的模式，全面「空戰轉陸戰」；原預計舉辦第二梯次閣揆層級「人民是頭家」宣講活動，如今改為大量輸出黨工人力，深入全國罷藍區、支援罷團小蜜蜂戰法，徒步進入巷弄街坊，向民眾徵求連署書。

民進黨「人民是頭家」政策宣講活動，12、13日將舉辦新竹場、台北場，因應美國對等關稅襲來，宣講內容將即時調整，從原本報告總預算分配、《財劃法》修惡，改成政府因應對等關稅的措施，向人民報告最新政府施政狀況。

據悉，民進黨原規劃本週第一梯次宣講結束後，接續宣布第二梯次由卓榮泰領軍下鄉的閣揆級「人民是頭家」宣講活動，但黨內第一線觀察發現，近來幾場宣講活動，罷團到現場累積連署書的效率遞減，決策高層研判，在二階連署最後倒數的衝刺階段，願意主動出門連署的民眾，幾乎都已經連過，如今為了協助罷團再往上衝高連署數量，民進黨必須轉換策略，由空戰轉陸戰。

「到最後階段，真的必須拚巷弄戰了」一名黨內幹部指出，民進黨中央在二階連署截止前，預計將不再舉辦大型的造勢活動，回歸傳統陸戰模式，派出黨工到各縣市支援，深入鄉鎮徒步掃街、家戶拜訪，親自到民眾面前、民眾家門口徵詢連署意願。

事實上，民進黨在清明連假前，就已經悄悄落實黨工輸出陸戰的行動，由組織部主任張志豪偕同青年部主任黃聖文、客家部代理主任黃駿翔等中央黨部主管進駐花蓮，在第一線協助花蓮罷團衝連署。



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