中共又開鍘！紅二代劉天然被查　父曾與川普貿易談判

▲中共又開鍘！「紅二代」劉天然被查，老爸劉鶴曾與川普進行貿易談判。（圖／翻自《香港01》）

圖文／鏡週刊

近期又傳出中共對「紅二代」開鍘調查！中國前國務院副總理劉鶴的兒子劉天然，傳出被指控涉及金融貪腐，遭到調查已達6個月，甚至有可能已被拘捕。

據英國《金融時報》報導，有消息人士指出，劉天然被指控涉及金融貪腐，在6個月前就遭到調查，並傳出現在的他有可能「已失去自由」。報導指出，劉天然於2016年開設天壹資本（Skycus Capital）並擔任首任主席，知情人士表示，劉天然的案子，與螞蟻集團原定370億美元IPO的案件有關聯。

此外，劉天然的來頭也不小，其父親就是具有中國「經濟沙皇」之稱、前國務院副總理劉鶴。劉鶴也曾於美國總統川普在第一個任期時，代表中國與美國進行貿易談判。

報導也提到，中國國家主席習近平近期宣稱打擊金融貪腐，包括銀行高層削薪，審查許多頂級基金的交易融資。一些知名的中國風險投資者因融資，而受到查問甚至拘留，包括頂級半導體投資者陳大同。



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