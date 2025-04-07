　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共又開鍘！紅二代劉天然被查　父曾與川普貿易談判

中共又開鍘！「紅二代」劉天然被查，老爸劉鶴曾與川普進行貿易談判。（翻自《香港01》）

▲中共又開鍘！「紅二代」劉天然被查，老爸劉鶴曾與川普進行貿易談判。（圖／翻自《香港01》）

圖文／鏡週刊

近期又傳出中共對「紅二代」開鍘調查！中國前國務院副總理劉鶴的兒子劉天然，傳出被指控涉及金融貪腐，遭到調查已達6個月，甚至有可能已被拘捕。

據英國《金融時報》報導，有消息人士指出，劉天然被指控涉及金融貪腐，在6個月前就遭到調查，並傳出現在的他有可能「已失去自由」。報導指出，劉天然於2016年開設天壹資本（Skycus Capital）並擔任首任主席，知情人士表示，劉天然的案子，與螞蟻集團原定370億美元IPO的案件有關聯。

此外，劉天然的來頭也不小，其父親就是具有中國「經濟沙皇」之稱、前國務院副總理劉鶴。劉鶴也曾於美國總統川普在第一個任期時，代表中國與美國進行貿易談判。

報導也提到，中國國家主席習近平近期宣稱打擊金融貪腐，包括銀行高層削薪，審查許多頂級基金的交易融資。一些知名的中國風險投資者因融資，而受到查問甚至拘留，包括頂級半導體投資者陳大同。


更多鏡週刊報導
關稅大刀一揮　全球股市哀鴻遍野！川普直呼「有必要就要吃藥」
川普關稅政策反讓中國再次偉大？　多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝
【41J肉聲】小粉紅到韓國玩Running Man體驗館　見「台灣是國家」玻璃心炸碎

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／議員陳怡君涉貪300萬！檢聲請延押饅頭主任
未來一周2波鋒面「全台有雨」　周六雨勢擴大
蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝
蔡阿嘎見台股大跌崩潰！　突PO「坐公園黑白照」
總統幕僚涉共諜案！火速開除黨籍　民進黨中評會下週優先處理
蹦闆1300多萬資金在股市　慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共又開鍘！紅二代劉天然被查　父曾與川普貿易談判

吳釗燮、林佳龍傳密訪華府　陸方向美提嚴正交涉

上證收盤重挫7.3％、跌幅5年最大　深證成指失守萬點

港恆指收盤失守20000點　跌幅13.22％...十月稻田逆勢漲破28％

金價也跌！陸金飾店推促銷　顧客存觀望心理「逛逛」只看不買

「不賣股票就不虧錢」　胡錫進嗆川普顧問「雜碎」

美「極限施壓」關稅戰撐多久？ 陳波：貿易順差大的國家解決時間越久

陸「美人魚」在污濁綠水缸賣力演出　景區：過濾系統壞了票也賣了

快訊／大陸官方介入！　國有獨資公司正展開「穩市操作」

憂關稅嚇跑美企？　陸急開圓桌會挽留

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

大甲媽到北斗！「許效舜」到場人氣直逼顏清標　合照完才知非本尊

中共又開鍘！紅二代劉天然被查　父曾與川普貿易談判

吳釗燮、林佳龍傳密訪華府　陸方向美提嚴正交涉

上證收盤重挫7.3％、跌幅5年最大　深證成指失守萬點

港恆指收盤失守20000點　跌幅13.22％...十月稻田逆勢漲破28％

金價也跌！陸金飾店推促銷　顧客存觀望心理「逛逛」只看不買

「不賣股票就不虧錢」　胡錫進嗆川普顧問「雜碎」

美「極限施壓」關稅戰撐多久？ 陳波：貿易順差大的國家解決時間越久

陸「美人魚」在污濁綠水缸賣力演出　景區：過濾系統壞了票也賣了

快訊／大陸官方介入！　國有獨資公司正展開「穩市操作」

憂關稅嚇跑美企？　陸急開圓桌會挽留

詹懷雲《有病才會喜歡你》首周破1200萬票房！奪2項2025國片冠軍

快訊／議員陳怡君涉貪300萬！檢認饅頭主任會串證　今聲請延押

鍾欣凌減重6公斤「半夜餓哭」吐煎熬！　體檢遭健檢中心退貨原因曝光

700萬女星3度訪台「一日店長」見粉絲　懂吃點名：想喝超大杯！

新北棒球隊獲冠名贊助　林鴻道攜手侯友宜推動基層體育發展

英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

張家輝執導《贖夢》片尾藏彩蛋！　驚見「劉德華本尊」影迷全看傻

王威晨、朱育賢選秀低順位同日千安　吳東融：給學弟的鼓勵

關稅恐釀缺藥危機　專家揭實際衝擊：政府應盤點藥品來源國

中職本季拚300萬人次進場！前18戰湧破21萬　悍將人氣僅次兄弟

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

大陸熱門新聞

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人

快訊／大陸官方介入！　國有獨資公司正展開「穩市操作」

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀 教練哎唷一聲笑了

快訊／A股3大指數開低　近800股跌超9％

兩岸股市今起面對高關稅黑暗期

美中關稅戰開打！中共官媒：天塌不下來

買完房就忘了！她開門驚見陌生人裝潢入住

美「極限施壓」全球關稅戰撐多久？

快訊／港恆生指數開盤洩2119點 失守21000點

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用 新建碼頭規模可停航母

「茅山道士」快失靈！高關稅成本台商難自吞

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

更多熱門

相關新聞

多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝

多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝

美國總統川普日前推出「對等關稅」政策，立刻讓全球經濟震盪、股市大跌，美國多地在週末也有大批群眾上街頭，抗議川普政策。現在更有多家歐洲媒體，認為川普的關稅政策反而讓中共有機可趁，看好中國再次偉大，並批評這次川普「失算了」。

神隱7年　金城武引爆精品搶人戰

神隱7年　金城武引爆精品搶人戰

中華電搶算力財　大佬重出江湖

中華電搶算力財　大佬重出江湖

中華電打造「科技少林寺」秀AI肌肉　劍指4大市場

中華電打造「科技少林寺」秀AI肌肉　劍指4大市場

中華電狠甩台灣大、遠傳　首座AIDC「科技少林寺」落腳處曝

中華電狠甩台灣大、遠傳　首座AIDC「科技少林寺」落腳處曝

關鍵字：

鏡週刊劉天然

讀者迴響

熱門新聞

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

TANK命危「心肝移植成功」！消失半年心臟衰竭

更多

最夯影音

更多

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面