陸央企增持A股　人行撐腰：必要時提供再貸款支持

▲中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

受美國關稅戰衝擊，大陸A股劇烈波動。大陸三大央國企中央匯金公司、中國誠通、中國國新緊急出面表態將增持A股。中國人民銀行（大陸央行）今（8）日早上也發聲，將在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持。同時，大陸國家金融監督管理總局宣布，上調保險資金入市比例。

4月7日，中央匯金公司公告，公司堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

當日，中國誠通公告，旗下誠通金控和誠暘投資增持ETF和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行；後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票。

中國國新同日表示，堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。

今日上午，中國人民銀行新聞發言人發布「答記者問」表示，堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

與此同時，大陸國家金融監督管理總局印發《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》，優化保險資金比例監管政策，加大對資本市場和實體經濟的支持力度。