陸社科院一中心被裁撤　港媒：涉嫌「妄議中央」

▲中國社會科學院公共政策研究中心被裁撤。（圖／翻攝中國社會科學院經濟研究所）

記者陳冠宇／綜合報導

中國社會科學院經濟研究所6日發布聲明稱，經研究決定，2日起正式撤銷「中國社會科學院公共政策研究中心」。港媒解讀，該中心主任朱恒鵬曾傳出因涉嫌「妄議中央」被查處，可能是該中心遭裁撤的導火線。

中國社會科學院經濟研究所的聲明指出，該中心為無獨立法人資格的非實體研究中心，不涉及實體資產。撤銷後，原中心負責的科研項目移交至中國社會科學院經濟研究所統籌處理。

此外，中心官網、平台將關閉，微信公眾號「中國社會科學院公共政策研究中心」同步註銷。

值得注意的是，所內兼職研究人員回歸原部門，外聘人員依法解除聘用關係，外聘專家合作關係自動終止。

▲朱恒鵬去年傳因涉嫌「妄議中央」被查處。（圖／翻攝微博）

對於該中心遭到裁撤的原因，官方並未具體說明。據香港《星島日報》指出，原中國社會科學院經濟研究所副所長、公共政策研究中心主任朱恒鵬，去年春天傳因涉嫌「妄議中央」被查處；官方迄今並未證實事件。

另有媒體報導，中國社會科學院公共政策研究中心特約研究員賀濱近日在微信朋友圈發文，批評大陸對美國課徵34％關稅的反制措施，是「完全錯誤的」，「相當於你敢打你老婆，我就打我老婆」。此番涉及關稅言論也遭到大陸網友圍剿。

▼賀濱近日批評大陸反制美國關稅政策。（圖／翻攝微信）