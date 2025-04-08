陸3大國家隊今出動救市！　2央企深夜新公告：增持中國股票資產

▲陸3大國家隊全出動！2大央企昨深夜跟進公告：增持中國股票資產。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普祭出「對等關稅」，大陸A股三大指數昨7日收盤時全部重挫。號稱「國家隊」中央匯金公司首先帶頭，於盤中宣布增持增持交易型開放式指數基金（ETF），另外兩大央企「國家隊」中國誠通、中國國新也於昨7紛日深夜公告，出手持續增持央國企股票和科技創新類股票，堅決維護資本市場平穩運行。

受美國高關稅衝擊，大陸「國家隊」的中央匯金投資有限責任公司（以下稱「中央匯金」）公告稱，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持。這是近年半，中央匯金第四次發佈增持ETF的公告。

公開數據顯示，昨天7日大陸指數股票型基金ETF成交額合計達1837億元人民幣（換算約8200多億台幣），遠超過前一個交易日816.69億元（單位：人民幣，同下）成交額。

中央匯金率先出手救市，昨7日深夜，大陸另一股「國家隊」中國誠通控股集團有限公司（簡稱「中國誠通」）也於官網晚間22時發佈公告稱，「中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金（ETF）和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。」

該公告指出，「作為國務院國資委資本運營平台堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發展。」

緊接著，第三股國家隊跟進發聲！中國國新控股有限責任公司（以下稱中國國新）也於晚間23時發布公告，內容指出，「堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。」

大陸中央匯金、中國誠通、中國國新「集體」出手穩定市場信心，三大「國家隊」有望緩解市場與投資人的不安與恐慌。資料顯示， 中央匯金投資有限責任公司（Central Huijin Investment Ltd.），簡稱「中央匯金公司」，是中國投資有限責任公司的全資子公司、國有獨資公司，成立於2003年，總公司在北京。

另一股「國家隊」中國誠通是大陸國務院國資委監管的中央企業，是國資委首批建設規範董事會試點企業、首家國有資產經營公司試點企業和中央企業國有資本運營公司試點單位。2016年2月成為國有資本運營公司試點以來，集團淨資產增長5.9倍，淨利潤增長9.1倍，連續兩年進入國資委黨建考核和經營業績考核「雙A」行列。

回顧去年9月24日，大陸國務院新聞辦公室針對「金融支持經濟高質量發展有關情況」舉行新聞發佈會，公佈一系列營造良好貨幣金融和資本市場環境的舉措。中國誠通當天立刻發佈公告，旗下北京誠暘投資有限公司（下稱「誠暘投資」）增持當日增持了大陸誠通央國企主題ETF系列產品。

據了解，中國誠通由大陸國務院100%持股，2024年ETF前十大持有人，包括華夏滬深300ETF、國企共贏ETF，就外界認定中國誠通持有ETF的「國央企」含金高，也是正港「國家隊」代表之一。

同樣是「國家隊」的中國國新成立於2010年12月22日，也是大陸國務院國資委監管的中央企業之一，2016年初被國務院國有企業改革領導小組確定為國有資本運營公司試點，2022年12月正式由試點轉入持續深化改革階段。截至2024年底，公司資產總額達9800億元；全年利潤總額連續四年保持在200億元以上。

除了中央匯金，中國國新也增持過ETF2023年12月1日，旗下國新投資增持中證國新央企科技類指數基金，並將在未來繼續增持；2024年6月19日，中國國新公告稱，日前中國國新旗下國新投資與廣發基金、南方基金、景順長城基金等市場頭部機構合作推出的中證國新港股通央企紅利ETF正式開始發行，國新投資於6月19日認購了上述ETF首發份額，堅定看好港股央企上市公司長期價值，彰顯國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。

大陸三大「國家隊」昨陸續宣布出手救市，預料將增加市場信心助力。摩根資產管理認為，從政策面、資金面、投資者情緒等因素來看，當前A股市場基礎仍然較好，待風險集中釋放後，市場有望重拾升勢，依然看好中國資產的長期投資機會。