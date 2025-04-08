川普揮關稅大刀「在想什麼？」　Cheap點破他的想法：美國人也破財

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布將課徵對等關稅後，對各國、各產業都有很大的影響。百萬YouTuber Cheap在臉書上，分析了川普的想法、作法，以及即將面臨的問題，最後他更忍不住開玩笑，「這樣好了，川普讓台灣變美國第51州，台灣人自動變美國公民→免簽、免稅、免被打」。

Cheap在臉書上發文分析川普的想法，就是「我買很多」、「他們買很少」，所以「我吃虧」、「我要讓他們也吃虧」，這樣大家就公平了。因此川普的作法就是，「加關稅」、「讓國內製造回流」、「哄高中畢業的鐵粉選民」，既然各國對美國不公平，那就課重稅，讓各國產品在美國超貴，進而使美國人不想購買，而去買美國人自己生產的東西。

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而這樣的作法，還可以讓美國一些高中畢業或以下學歷的人，可以有穩定的「藍領工作」，包含製造業、裝配、運輸等。不過Cheap指出，現在的問題是，當產品變貴，「美國人自己也在破財」，然後「別國一起開扁，美國農民、出口商、科技業狂哭」，除了川普外，「全世界的經濟崩盤，大家都很痛苦」。

因此Cheap直言，川普想要以對等關稅的方式來逼迫大家「公平交易」，但實際狀況卻是「兩敗俱傷」，只有川普一個人在慶祝。最後Cheap也開玩笑，「這樣好了，川普讓台灣變美國第51州，台灣人自動變美國公民→免簽、免稅、免被打」。

Cheap也在留言處表示，為什麼沒人能攔得住川普呢？因為「美國總統權力超大，尤其是貿易這塊」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「簡單粗暴明瞭的關稅議題分析」、「我笑你不敢啊，有種就宣布啊，宣布啊，宣布啊」、「你是說一覺醒來我們就能拿綠卡嗎？ 還有這種好事，當然贊成」、「反正都亂下政策了，把台灣納入美國也不足為奇了」、「那些說想當美國第51州的，是不知道美國有遠比台灣嚴重的毒品、槍枝氾濫和通貨膨脹的問題嗎」。