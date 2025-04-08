川普關稅恐重創來台旅客數　專家：國內出遊、出國意願都會跌

▲學者分析，受對等關稅影響，出入境旅客恐面臨衰退。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅後，引發全球市場動盪，昨日台股開盤幾乎無一倖免，引發投資人哀鴻遍野。除仰賴出口產業受影響，有學者分析，外國旅客來台的主要來源國也是此次關稅重災區，入境旅客長期恐面臨衰退；此外，隨著國內經濟受影響，也將影響國人出國或旅遊意願，觀光產業恐受影響。

受川普對等關稅政策影響，外界擔心造成市場波動、經濟衰退等風險。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰認為，隨著全球經濟受影響，觀光產業也將難以倖免，以台灣來說，無論出境、入境還是國旅都將面臨衰退。

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交通部觀光署訂定今年來台旅客千萬人次目標，根據觀光署統計，今年1月來台旅客約65萬1078人次，其中以南韓、日本、香港、大陸及菲律賓旅客最多；出境旅客約161萬3482人次，其中以前往日本、大陸及香港最多。

此外，根據前瞻觀光政策研究室日前推估，去年國人出國旅遊總支出高達1兆191億元，首度破兆創下史上新高，平均每人出國旅遊支出達6萬481元，

黃正聰分析，隨著疫後民眾出國熱度未歇，今年原預計出境仍有5至10%的成長，但出遊需有錢、有閒、有心情，隨著股票下跌、工廠失去訂單、無薪假，恐影響民眾出遊興致，未來可能變成負成長。

去年國際旅客約有785萬人次來台，他指出，原本預估今年有10%成長，但主要的入境國家也都列入此次高關稅地區，出遊能力同樣受影響。由於去年4月地震後基期較低，短期可望有5%成長，但長期仍會衰退。

至於國旅部份，黃正聰認為，雖然國人減少出國，但國內旅遊仍會受影響；其中，高價產品恐衰退，低價產品則成長。