憂關稅嚇跑美企？　陸急開圓桌會挽留

▲大陸商務部召開美資企業圓桌會。（圖／翻攝大陸商務部官網）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普上週宣布對大陸徵收34％關稅稅率，大陸也進行反制，對美國進口商品徵收34％關稅。在關稅戰打響之際，大陸商務部昨（6）日召開美資企業圓桌會，向20餘家美資企業代表喊話稱，大陸將一如既往為美資企業提供保障，積極推動解決外資企業問題訴求。

4月6日，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持召開美資企業圓桌會，特斯拉、奇異醫療、美敦力等20餘家美資企業代表參會。

凌激表示，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。

凌激強調，大陸商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土。」

「近幾天，美國以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重侵犯各國正當權益」，凌激說，中國政府對此強烈譴責，堅決反對，並已採取果斷措施加以反制。

凌激還提到，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。

「關稅問題的根子在美國」，凌激稱，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。