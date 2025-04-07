「不賣股票就不虧錢」　胡錫進嗆川普顧問「雜碎」

▲胡錫進。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普宣布對幾乎所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，挑起全球貿易戰，美國股市陷入動蕩，接連跳水。川普的高級貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）說，只要不賣掉股票，就不會虧錢。立場鷹派的前《環球時報》總編輯胡錫進發文怒嗆，這句話是學他講的，「語言侵權，這群雜碎」。

納瓦洛昨（6）日在接受福斯新聞採訪時呼籲美國投資者保持冷靜，不要驚慌。他還預測股市最終將迎來「全面復甦」。

「第一條規則，特別是對於小投資者來說，那就是：除非你賣掉了股票，否則你不會虧錢」，納瓦洛喊話稱，現在明智的策略是不要驚慌，堅持住。

對此，胡錫進今早於微博發文表示，「自己捅出的大婁子，全球股市血雨腥風，他說話卻學起老胡來。服他們了。這群雜碎！」他後來又改成後半部分改為「語言侵權。這群雜碎！」

或許是意識到自己爆了粗口，胡錫進最後將文章編輯為「自己捅出的大婁子，全球股市血雨腥風，他說話卻學起老胡來。語言侵權！不想收這麼蠢的洋徒弟，丟我的人！」

值得注意的是，胡錫進過去也曾有過類似觀點，他在2023年一次與中國著名經濟學家劉紀鵬的公開直播中表示，「想要割我韭菜？我不賣就割不了我韭菜」。

▼胡錫進曾說，他不賣股票就割不了他韭菜。