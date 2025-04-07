上證收盤重挫7.3％、跌幅5年最大　深證成指失守萬點

▲上證指數今日大跌7.3％，失守3100點關口。（圖／翻攝百度，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

美國大打關稅戰，全球爆發股災。清明節假期後首個交易日，大陸A股三大指數收盤時全部重挫，上證指數大跌7.3％，失守3100點關口，創5年來最大單日跌幅。深證成指收盤時跌9.66％，失守1萬點大關。

上證指數今日開低走低，盤中一度跌301點（9.02％）至3040點，午後中央匯金公司發聲護盤，跌幅略為收窄；最後收在3096.58點，重挫245.43點，跌幅7.34％，成交額7353.67億元（人民幣，下同）。

深證成指低開618點、失守1萬點大關，隨後跌幅顯著擴大，一度大跌1145點（11.05％）至9220點；最後收在9364.5點，下跌1001.23點，跌幅9.66％，成交額8524.32億元。

創業板指數收在1807.21點，下跌258.19點，跌幅12.5％。

A股各板塊全線下挫，電子訊息股跌逾12％；石油、機械股跌逾11％；化工、傳媒娛樂股跌逾一成；汽車製造股跌9％；鋼鐵、房地產、有色金屬、煤炭、水泥股跌逾8％；金融、生物製藥股跌逾7％；電力股跌逾6％。

香港《信報》引述分析人士指出，中國的強硬反擊超出預期，中國的內需對沖政策的必要性和可能性進一步提升，財政發力和貨幣寬鬆預期也升溫。

今日稍早，大陸中央匯金公司在盤中公布，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

▼深證成指今日大跌9.66％，失守1萬點大關。