台股血洗一片綠！唐綺陽曝「3轉折時間點」：金錢健康恢復推動

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受美國總統川普的對等關稅政策影響，台股7日開盤即大跌超過2000點，936檔股票跌停，投資人一片哀嚎。對此，星座專家唐綺陽表示，未來有3格重要的時間點要注意，其中13號與「金錢」的方向有關。

唐綺陽於7日在臉書發文，指出許多人因經濟動盪和股市下跌心情不佳，但她提醒大家注意以下3個重要時間點。

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唐綺陽表示，7日晚上7時水星將順行，這將揭開許多謎底，不再莫名其妙地卡住。她認為，如果順行後仍有困難，可能需要檢討自身問題。

其次，4月13日金星順行，將重新推動「金錢、健康」等相關事務，減少無力感，讓人更有方向感。她提醒大家再等幾天，讓情勢逐漸明朗，「再幾天吧，顯然要讓子彈再飛一會」。

最後，4月18日火星將從巨蟹座移動至獅子座，這是另一個重要的轉折點。唐綺陽指出，這將把悶聲的內耗轉為公開、檯面上處理，讓事情更加明快。

唐綺陽表示，對照行星變動的時間表來檢視自己的生活，並相信轉折點即將到來，會對未來比較有盼頭，「尤其最近刮的是世界級的風，小小的我們想再多也沒有用，就專心顧好自己、守護好家園吧，轉折點陸續到來，大家就輕鬆點，一起加油」。