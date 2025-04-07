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古代女子DNA揭「未知人類」曾住綠色撒哈拉　最老木乃伊出土大發現

▲▼最老木乃伊出土!揭密未知神秘人群曾居住綠色撒哈拉。（圖／撒哈拉考古團羅馬大學）

▲「最古老木乃伊」揭密未知神秘人群曾居住在綠色撒哈拉。（圖／撒哈拉考古團羅馬大學）

記者許力方／綜合報導

新研究發現，有未知的人類血統7000年前曾生活在「綠色撒哈拉」。如今的撒哈拉沙漠是地球最乾燥荒蕪的地區之一，面積堪比中國、美國，但其實它並非始終是個不毛之地。根據利比亞出土的千年木乃伊DNA顯示，他們可能是曾居住在北非的一個與外界隔離、不為人知的「綠色撒哈拉」神秘人群。

4月2日發表在《自然》期刊上的最新研究，2003年至2006年間，考古學家在撒哈拉沙漠附近的塔卡爾科里（Takarkori）岩洞出土了15具人類遺骸，該處位在現在的利比亞南部地區，遺址包括8000多年前人類居住和放牧的證據，15人中大多是婦女、兒童，其中2具女性遺骸已經成為自然木乃伊，有助於保存她們的DNA，也是目前已知最古老的木乃伊人類遺骸。

▲▼最老木乃伊出土!揭密未知神秘人群曾居住綠色撒哈拉。（圖／撒哈拉考古團羅馬大學）

基因分析顯示，這些木乃伊是從前生活在「綠色撒哈拉」的婦女，1萬4500年前的撒哈拉也被稱作是非洲潮濕時期，曾是一片潮濕、翠綠的大草原，沿湖、河旁都是人類家園；而2具女性遺骸DNA顯示，跨綠色撒哈拉地區幾乎沒有基因交流，塔卡爾科里沿動個體擁有與撒哈拉以南非洲人不同的基因標記，可見他們來自一個未知且相對孤立的血統，與撒哈拉以南及歐亞地區族群分離了數千年之久。

研究小組發現，令人驚訝的是，塔卡爾科里人屬於一支獨特且不為人知的人類譜系，沒有受到南方、北方及史前歐洲族群的明顯基因影響，這代表，儘管他們從事畜牧這項來自非洲以外地區的文化活動，但基因上仍與外界保持隔絕。考古證據顯示，這群人是游牧民族，且飼養家畜，擁有石器、木器、動物骨製工具、陶器、雕刻人偶等。

研究發現，2具女性遺骸的祖先是5萬年前便與撒哈拉以南族群分離的北非譜系，那時人類開始從非洲遷徙至中東、歐亞，成為現今非非洲人口祖先的年代。由於撒哈拉是在約1萬5000年前左右才變得移居，「他們的原始家園至今仍是個謎」，這群人大部分時間都處於隔離狀態，直到氣候再次乾燥，使得撒哈拉於西元前3000年轉變為如今全球最的沙漠。

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